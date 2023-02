L’Arabie saoudite obtient les droits d’organisation de la Coupe d’Asie de l’AFC 2027

Les associations membres de la Confédération asiatique de football (AFC) ont confirmé mercredi l’Arabie saoudite comme hôte de la Coupe d’Asie de l’AFC 2027 lors du 33e Congrès de l’AFC.

La décision historique de donner les droits d’hébergement à la Fédération saoudienne de football (SAFF) marque la première fois que le joyau de la couronne asiatique sera organisé dans le Royaume d’Arabie saoudite, dont l’équipe nationale se classe parmi les plus performantes de l’histoire du tournoi, après avoir remporté le très convoité Couronne continentale à trois reprises – en 1984, 1988 et 1996.

Dans son allocution au 33e Congrès de l’AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, le président de l’AFC a déclaré : « Permettez-moi de féliciter la Fédération saoudienne de football d’avoir été sélectionnée comme hôte de la Coupe d’Asie de l’AFC 2027.

“Ce sera la première fois que le tournoi se déroulera au Royaume d’Arabie saoudite, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la SAFF et le gouvernement saoudien pour offrir une Coupe d’Asie de l’AFC mémorable à nos fans et joueurs en 2027”, a-t-il dit aux délégués mercredi.

SAR le Prince Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, ministre des Sports et président du Comité olympique et paralympique saoudien, qui a dirigé la présentation au Congrès de l’AFC, a déclaré : « C’est un honneur d’avoir été choisi comme hôte de la Coupe d’Asie de l’AFC. 2027 et c’est un moment historique et passionnant pour le football en Arabie Saoudite.

“Nous pensons que les meilleurs jours du football asiatique sont encore à venir et nous voyons ce tournoi comme une opportunité de montrer tout ce qui est génial dans le football ici. Notre expérience dans l’organisation d’événements sportifs et de divertissement majeurs signifie que nous sommes prêts à livrer et à accueillir chaleureusement les fans de toute l’Asie et du monde entier.

“Ce sera une incroyable Coupe d’Asie de l’AFC, rendue encore plus spéciale par la passion des fans saoudiens. Je tiens à remercier l’AFC et toutes les associations membres qui ont été impliquées dans ce processus”, a-t-il déclaré.

L’Inde avait proposé d’accueillir la Coupe d’Asie 2027 et a été présélectionnée avec l’Arabie saoudite, mais les membres du comité exécutif nouvellement élus de la Fédération panindienne de football (AIFF) dirigée par le président Kalyan Choubey ont retiré leur candidature car elle a répondu à ses propositions. pour le document Vision 2047.

