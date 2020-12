(Opinion Bloomberg) – Des semaines de spéculations fébriles selon lesquelles l’Arabie saoudite commencerait bientôt la «normalisation» des relations avec Israël, sur les traces des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Soudan, ont été arrosées ce week-end, lorsqu’un haut prince saoudien a allumé dans le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu comme «la dernière des puissances colonisatrices occidentales au Moyen-Orient».

Le prince Turki Al-Faisal, ancien chef du renseignement du royaume, a évité les autres percées diplomatiques israélo-arabes: «Vous ne pouvez pas traiter une plaie ouverte avec des palliatifs et des analgésiques», a-t-il déclaré lors d’une conférence sur la sécurité au Bahreïn voisin. Il faisait référence à la condition des Palestiniens, qui étaient «incarcérés dans des camps de concentration sous les plus faibles accusations de sécurité – jeunes et vieux, femmes et hommes, qui y pourrissent sans recours à la justice». Turki a accusé Israël de «démolir [Palestinian] des maisons comme ils le souhaitent et ils assassinent qui ils veulent.

Son langage contrastait brutalement avec le ton plus doux que l’Arabie saoudite a adopté à l’égard d’Israël ces derniers mois, et il a pris au dépourvu le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi, qui participait à la conférence par liaison vidéo. Ashkenazi a exprimé ses «regrets» face aux commentaires de Turki. «Je ne pense pas qu’ils reflètent l’esprit et les changements qui se produisent au Moyen-Orient», a-t-il déclaré.

Peut-être. Les Israéliens peuvent être rassurés par l’affirmation de Turki selon laquelle il parlait à titre personnel, plutôt qu’en tant que représentant officiel du royaume. Mais lorsque le représentant officiel, le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a pris la parole à son tour, il n’a pas rejeté l’argument de Turki selon lequel les Saoudiens ne normaliseraient leurs relations avec Israël qu’une fois les aspirations palestiniennes satisfaites. «Nous pensons qu’Israël prendra sa place dans la région», a déclaré le prince Faisal. «Mais pour que cela se produise et que cela soit durable, nous avons besoin que les Palestiniens obtiennent leur État et nous devons régler cette situation.»

Pour ceux qui soutiennent la normalisation saoudo-israélienne, le message de la conférence de Manama était assez clair: pas si vite. Oui, l’attitude du royaume à l’égard d’Israël montre des signes de changement – rien de plus évident que la récente visite pas si secrète de Netanyahu avec le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Pourtant, les espérances que les Saoudiens se précipiteraient dans une accolade de groupe avec Israël et les autres nations arabes dans le processus de normalisation étaient toujours désespérément optimistes. Les enjeux pour le royaume sont bien plus importants que pour Bahreïn, le Soudan et les EAU.

Les Saoudiens prennent au sérieux leur statut de chef putatif du Conseil de coopération du Golfe, et il ne le ferait jamais de suivre ses partenaires juniors – certainement pas pour quelque chose d’aussi important que la reconnaissance d’Israël. Ayant dirigé le consensus arabe dans la recherche d’un État palestinien, le royaume aurait plus de mal que, disons, les émirats, à faire des concessions, réelles ou imaginaires, à Israël. (La responsabilité autoproclamée de la famille royale pour le monde plus large de l’islam, en tant que gardienne des deux mosquées les plus saintes de la foi, est un peu plus fongible: Riyad n’a eu aucun scrupule à approuver la répression chinoise des Ouïghours musulmans.)

Mais l’hésitation saoudienne ne se résume pas à une perte potentielle de prestige international: les dynamiques politiques internes sont également en jeu. Malgré toute la concentration du pouvoir entre les mains du jeune prince héritier, il reste respectueux, ou du moins méfiant, de la vision du monde de l’ancienne génération.

Son père, le roi Salman, reste attaché à la cause palestinienne. Dans son récent discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, il a ostensiblement évité de mentionner les accords de paix entre Israël et d’autres États arabes, et a réitéré son soutien à un État palestinien. Le prince Turki est de cette génération et il n’aurait guère parlé aussi brusquement à Manama s’il n’était pas certain d’un soutien solide chez lui.

La politique saoudienne est plus fragile et complexe que de nombreux étrangers ne le pensent, et elle englobe à la fois une hostilité résiduelle envers Israël et un mépris des dirigeants palestiniens. En octobre, le prince Bandar bin Sultan, ancien ambassadeur à Washington, a allumé la direction palestinienne, l’accusant d’échec et d’ingratitude envers l’Arabie saoudite.

Bandar est une voix puissante dans les cercles de politique étrangère saoudiens; ses enfants tiennent les ambassadeurs à Washington et à Londres. À l’époque, beaucoup en Israël ont interprété ses déclarations comme un signe que les Saoudiens assouplissaient leur engagement en faveur d’un État palestinien, et pourraient être prêts à parler. L’inquiétude commune concernant la menace iranienne pour la région a été considérée comme un autre accélérateur de la normalisation; des concessions telles que l’autorisation de survol des avions israéliens ont montré que les vieux tabous pouvaient être brisés. Il a même été suggéré que le prince héritier pourrait utiliser la diplomatie avec Israël pour atténuer l’hostilité de la nouvelle administration américaine.

Mais, comme les deux princes l’ont clairement indiqué à Manama, Riyad n’est pas pressé.

