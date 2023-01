L’Arabie saoudite ne renonce pas à signer Lionel Messi pour rejoindre Cristiano Ronaldo dans la “ligue des nouveaux rêves” | Nouvelles du football

L’Arabie saoudite n’a pas jeté l’éponge pour convaincre Lionel Messi de se joindre à Cristiano Ronaldo pour élever son championnat, malgré les discussions du vainqueur de la Coupe du monde avec le Paris Saint-Germain sur un nouveau contrat.

Sky Sports Nouvelles a été informé que si la possibilité de signer l’international argentin cet été ou dans un proche avenir reste ouverte, les responsables du football du pays ont été habilités à “prouver une fois de plus l’ambition du Royaume” avec une aide financière et commerciale facilement disponible.

La Saudi Pro League se présente comme une division de “nouveaux rêves” dans le cadre du manifeste Vision 2030 du pays, dans lequel “l’objectif principal est d’être une nation exemplaire et leader dans tous les aspects”.

Al Hilal, qui n’a été empêché de signer Ronaldo qu’en raison d’une interdiction de transfert qui a permis à Al Nassr de se lancer, est prêt à faire de Messi – déjà ambassadeur du tourisme saoudien – le footballeur le mieux payé au monde.

Il gagnerait plus de 200 millions de livres sterling par an s’il décidait de quitter le PSG pour eux, et s’il restait en Europe, les clubs saoudiens ne feraient que différer plutôt que d’abandonner leur poursuite.

Les géants français sont convaincus que Messi, en rupture de contrat en juin, restera au club en raison d’un accord de principe conclu lors de la Coupe du monde et de déclarations publiques selon lesquelles il est heureux à Paris.

Cependant, les pourparlers du mois dernier n’ont pas été transparents en raison de quelques points de friction.

L’accord actuel de Messi au PSG était de deux ans avec l’option d’un troisième, mais les 12 derniers mois devaient être déclenchés par les deux parties.

Les discussions se concentrent désormais sur un nouveau contrat et il n’y a pas encore de consensus sur la durée ou le coût de celui-ci – en termes de salaires et de primes. Ayant reçu une amende de 57 millions de livres sterling par l’UEFA dont 8,7 millions de livres sterling ont dû être payés en totalité, le PSG doit être conscient du fair-play financier, bien qu’il n’ait pas eu de problèmes pour le contourner dans le passé.

L’Équipe ont rapporté que les commissions du contrat initial de Messi n’avaient pas encore été versées à son père et agent, Jorge.

Le dialogue entre le camp des joueurs, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, et le directeur sportif Luis Campos se poursuit avec le calme du club sur la situation.

En Arabie saoudite, le sentiment grandit que Messi – ou n’importe quel footballeur d’ailleurs – n’est pas hors de portée. Mohamed Salah et Kevin De Bruyne ont été encerclés pour Sky Sports Nouvelles comme deux exemples de joueurs qui seront ciblés dans les saisons à venir.

Il est instructif que l’ancien chef de Manchester City, Garry Cook, ait été nommé nouveau président exécutif et PDG de la Saudi Pro League.

Cook était en charge de City lorsqu’il a été acheté par Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan – il a fait le pas vers Abu Dhabi qui a scellé la prise de contrôle – et a mis en place les bases de la domination du club.

Il n’y a pas eu de joueur vedette qu’il n’ait pas tenté d’attirer, détournant le transfert de 32,5 millions de livres sterling de Chelsea pour Robinho en 2008 – un record de transfert britannique à l’époque.

Si ce n’était pas pour Sir Alex Ferguson qui récupérait lui-même Dimitar Berbatov à l’aéroport, Cook allait également participer au transfert de l’attaquant de Tottenham à Manchester United.

Il a également – par erreur de communication – fait une offre de 70 millions de livres sterling pour Messi à l’époque, qui a été rejetée par Barcelone.

Cook est considéré comme un homme capable d’atteindre l’objectif de l’Arabie saoudite d’avoir une ligue qui rivalise avec les principales divisions européennes.

Un collègue de l’homme de 65 ans a raconté Sky Sports Nouvelles sa “pensée plus grande que nature” est parfaite pour l’ambition et les ressources illimitées du pays. Cook, qui a recruté Yaya Touré, David Silva, Sergio Aguero et Carlos Tevez pour City, a été chargé d’attirer la vedette du jeu en Arabie saoudite.

Le football est un moteur essentiel de ses objectifs stratégiques, économiques et sociaux.

Ce mois-ci seulement, l’Arabie saoudite a accueilli la Supercopa d’Espagne entre Barcelone et le Real Madrid, avant d’organiser la bataille entre l’AC Milan et la Supercoppa Italiana de l’Inter. La confrontation très attendue Ronaldo contre Messi a suivi dans un match d’exhibition entre un Riyadh All-Star XI et le PSG, qu’Amnesty International a qualifié de “sportswashing à plein régime”.

L’intérêt mondial pour ce match à guichets fermés au King Fahd International Stadium n’a fait qu’accroître le désir d’avoir l’Argentin dans la Saudi Pro League. L’ampleur des yeux sur les débuts de Ronaldo pour Al Nassr a renforcé la conviction de l’Arabie saoudite qu’elle peut attirer plus de mégastars dans le pays et devenir “une plaque tournante du football établie”.

Le ministre des Sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, a déclaré que le gouvernement soutiendrait toute offre du secteur privé du pays pour Manchester United ou Liverpool à la suite de l’achat de Newcastle soutenu par le Fonds d’investissement public saoudien.

Visit Saudi, qui compte Messi parmi ses ambassadeurs, devrait être nommé sponsor de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Tout cela conduit au fait que le pays envisage de faire une offre conjointe pour accueillir la pièce maîtresse masculine de 2030 avec l’Égypte et la Grèce, les groupes de défense des droits de l’homme offrant d’importants rappels du gore au milieu de tout ce faste.

“En une seule journée l’année dernière, les autorités saoudiennes ont exécuté 81 personnes – dont beaucoup à l’issue de procès manifestement inéquitables”, lit-on dans un communiqué d’Amnesty International.

“De lourdes peines de prison sont prononcées contre des défenseurs des droits humains et des militants des droits des femmes, et il n’y a toujours pas eu de justice pour le terrible meurtre de Jamal Khashoggi.”