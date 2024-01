L’Arabie saoudite ne reconnaîtra pas Israël sans une voie vers un État palestinien (diplomate)

JERUSALEM (AP) — Le plus haut diplomate saoudien a déclaré que le royaume ne normaliserait pas ses relations avec Israël ni ne contribuerait à la reconstruction de Gaza sans une voie crédible vers un État palestinien – un échec pour le gouvernement israélien.

Les remarques du prince Faisal bin Farhan dans une interview accordée à CNN diffusée dimanche soir étaient parmi les plus directes jamais prononcées par des responsables saoudiens. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en difficulté et soumis à une pression intérieure croissante en raison de l’évolution de la guerre et du sort des otages israéliens, a a rejeté la création d’un État palestinien et a décrit des plans pour un contrôle militaire illimité sur Gaza.

Le conflit sur l’avenir de Gaza… alors que la guerre fait toujours rage sans fin en vue – oppose les États-Unis et leurs alliés arabes à Israël et constitue un obstacle majeur à tout projet de gouvernance d’après-guerre ou de reconstruction de l’enclave côtière pauvre qui abrite 2,3 millions de Palestiniens.

Avant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre qui a déclenché la guerreles États-Unis avaient tenté de négocier un accord historique dans lequel l’Arabie saoudite normaliserait ses relations avec Israël en échange de garanties de sécurité américaines, d’une aide à l’établissement d’un programme nucléaire civil dans le royaume et de progrès vers la résolution du conflit israélo-palestinien.

En septembre, Netanyahu avait déclaré qu’Israël était en “la pointe” d’un tel accord, qui, selon lui, transformerait le Moyen-Orient.

Dans l’interview accordée à « Fareed Zakaria GPS de CNN », l’animateur a demandé : « Êtes-vous en train de dire sans équivoque que s’il n’y a pas de voie crédible et irréversible vers un État palestinien, il n’y aura pas de normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël ?

“C’est la seule façon pour nous d’obtenir un avantage”, a répondu le prince Faisal. “Donc oui.”

Plus tôt dans l’interview, lorsqu’on lui a demandé si l’Arabie Saoudite, riche en pétrole, financerait la reconstruction à Gaza – où l’offensive israélienne a eu lieu causé des destructions sans précédent — Le prince Faisal a donné une réponse similaire.

“Tant que nous sommes capables de trouver une solution, une résolution, une voie qui signifie que nous ne serons plus ici dans un an ou deux, alors nous pouvons parler de n’importe quoi”, a-t-il déclaré. “Mais si nous revenons simplement au statu quo avant le 7 octobre, d’une manière qui nous prépare à une nouvelle série de problèmes, comme nous l’avons vu dans le passé, cette conversation ne nous intéresse pas.”

Les Palestiniens recherchent un État qui engloberait Gaza, la Cisjordanie occupée par Israël et Jérusalem-Est annexée, territoires capturés par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967.

Israël considère Jérusalem comme sa capitale et la Cisjordanie comme le cœur historique et biblique du peuple juif. Il a construit des dizaines de colonies dans les deux territoires qui abritent des centaines de milliers de colons juifs. Le dernier de plusieurs cycles de pourparlers de paix a échoué il y a près de 15 ans.

PLUS DE 25 000 TUÉS À GAZA

La guerre actuelle entre Israël et le Hamas – la cinquième et de loin la plus meurtrière – a commencé lorsque des militants palestiniens ont percé les défenses israéliennes et saccagé plusieurs communautés voisines, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, prenant environ 250 personnes en otages et anéantissant le sentiment de sécurité des Israéliens. .

L’offensive israélienne a tué au moins 25 105 Palestiniens à Gaza et en a blessé plus de 60 000, selon le ministère de la Santé dans le territoire dirigé par le Hamas. Le ministère ne fait pas de distinction entre civils et combattants, mais affirme qu’environ deux tiers des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.

L’armée israélienne affirme avoir tué environ 9 000 militants, sans fournir de preuves, et impute le lourd bilan civil au Hamas parce qu’il positionne ses combattants, ses tunnels et autres infrastructures militantes dans des zones résidentielles denses.

Environ 85 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leur foyer, cherchant un refuge insaisissable dans le sud alors qu’Israël continue de frapper toutes les parties de l’enclave assiégée. Les responsables de l’ONU disent à Gaza, une personne sur quatre meurt de faim car les combats et les restrictions israéliennes entravent l’acheminement de l’aide humanitaire.

La guerre a aussi attisé les tensions dans la régionavec des groupes soutenus par l’Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen attaquant des cibles israéliennes et américaines.

NETANYAHU SOUS LA PRESSION MONTANTE DE TOUS LES CÔTÉS

Netanyahu s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à la « victoire complète » sur le Hamas et à restituer tous les otages restants après que plus de 100 d’entre eux ont été libérés dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu en novembre en échange de dizaines de Palestiniens emprisonnés par Israël.

Mais les Israéliens sont de plus en plus divisés sur la question de est-il possible de faire les deux.

On pense que le Hamas détient les otages dans des tunnels profondément souterrains et les utilise comme boucliers pour ses principaux dirigeants. Israël n’a réussi à sauver qu’un seul otage, alors que le Hamas affirme plusieurs ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes ou lors d’opérations de sauvetage ratées. Ces affirmations n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

Les familles des otages, ainsi que d’autres manifestants, ont installé un camp de tentes devant la résidence de Netanyahu à Jérusalem et ont promis de rester jusqu’à ce qu’un accord soit conclu pour ramener le reste des otages chez eux. D’autres manifestations ont réclamé de nouvelles élections.

Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait davantage de prisonniers qu’en échange de la fin de la guerre et de la libération de milliers de prisonniers palestiniens. Netanyahu a exclu un tel accord et affirme que la pression militaire est essentielle pour obtenir la libération de davantage d’otages.

Le Premier ministre de longue date, dont la popularité a chuté depuis le 7 octobre, fait face à la pression des États-Unis – le principal allié d’Israël – pour qu’il se tourne vers des opérations militaires plus précises, fasse davantage pour faciliter l’aide humanitaire et adopte des plans d’après-guerre avec un large soutien dans toute la région. .

Mais la coalition gouvernementale de Netanyahu est redevable aux partis d’extrême droite qui veulent intensifier l’offensive, encourager l’émigration « volontaire » de centaines de milliers de Palestiniens de Gaza et y rétablir des colonies juives.

Shurafa a rapporté de Deir al-Balah, dans la bande de Gaza.

