L’Arabie saoudite met l’accord avec Israël sur la glace en pleine guerre et s’engage avec l’Iran : rapport | Conflit israélo-palestinien Actualités

L’Arabie saoudite met sur glace les projets soutenus par les États-Unis visant à normaliser ses relations avec Israël, ont déclaré à l’agence de presse Reuters deux sources proches de la pensée de Riyad, signalant une refonte rapide de ses priorités de politique étrangère alors que la guerre s’intensifie entre Israël et le groupe palestinien Hamas.

Le conflit a également poussé le royaume à s’engager avec l’Iran. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a reçu son premier appel téléphonique du président iranien Ebrahim Raisi alors que Riyad tente d’empêcher une recrudescence plus large de la violence dans la région.

Les deux sources ont déclaré à Reuters qu’il y aurait un retard dans les négociations de normalisation avec Israël, soutenues par les États-Unis, qui constituent une étape clé pour que le royaume obtienne en échange ce que Riyad considère comme le véritable prix d’un pacte de défense américain.

Jusqu’à ce que le Hamas, soutenu par l’Iran, déclenche une guerre le 7 octobre en lançant une attaque dévastatrice contre Israël, les dirigeants israéliens et saoudiens disaient qu’ils progressaient progressivement vers un accord qui aurait pu remodeler le Moyen-Orient.

L’Arabie saoudite, berceau de l’Islam et abritant ses deux sites les plus saints, avait jusqu’au dernier conflit indiqué qu’elle ne permettrait pas que sa quête d’un pacte de défense américain soit déraillée, même si Israël n’offrait pas de concessions significatives aux Palestiniens dans leur tentative de un État, avaient déclaré précédemment des sources.

Mais une approche qui marginaliserait les Palestiniens risquerait de provoquer la colère des Arabes de la région, alors que les médias arabes diffuseraient des images de Palestiniens tués dans les frappes aériennes de représailles israéliennes.

Les combattants du Hamas ont tué plus de 1 300 Israéliens lors de leur attaque du 7 octobre et plus de 1 952 Palestiniens avaient été tués vendredi dans les frappes continues d’Israël sur Gaza en réponse.

La première source proche de la pensée de Riyad a déclaré que les négociations ne pouvaient pas se poursuivre pour l’instant et que la question des concessions israéliennes pour les Palestiniens devrait être une priorité plus importante lorsque les discussions reprendraient – ​​un commentaire qui indique que Riyad n’a pas abandonné l’idée.

Le gouvernement saoudien n’a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par Reuters.

« Considéré comme tabou »

La refonte saoudienne met en lumière les défis auxquels sont confrontés les efforts de Washington pour approfondir l’intégration d’Israël dans une région où la cause palestinienne reste une préoccupation arabe majeure.

«La normalisation était déjà considérée comme taboue [in the Arab world] … Cette guerre ne fait qu’amplifier cela », a déclaré l’analyste saoudien Aziz Alghashian.

Washington veut s’appuyer sur les accords d’Abraham dans lesquels certains États du Golfe, dont les Émirats arabes unis, ont normalisé leurs relations.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré cette semaine lors d’un point de presse à la Maison Blanche que les efforts de normalisation n’étaient « pas suspendus », mais a déclaré que l’accent était mis sur d’autres défis immédiats.

La première source proche de la pensée saoudienne a déclaré que Washington avait pressé Riyad cette semaine de condamner l’attaque du Hamas, mais que le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, avait repoussé. Une source américaine proche du dossier l’a confirmé.

Le conflit régional a également incité le prince héritier saoudien et le président iranien à s’exprimer pour la première fois après qu’une initiative négociée par la Chine ait incité les rivaux du Golfe à rétablir leurs relations diplomatiques en avril.

Un communiqué saoudien indique que le prince héritier a déclaré à Raisi « que le royaume déploie tous les efforts possibles pour s’engager avec toutes les parties internationales et régionales afin de mettre un terme à l’escalade en cours », soulignant la décision de Riyad de contenir la crise.

Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que l’appel lancé par Raïssi au prince héritier visait à soutenir « la Palestine et à empêcher la propagation de la guerre dans la région ».

« L’appel était bon et prometteur », a déclaré le responsable.

Un deuxième responsable iranien a déclaré que l’appel avait duré 45 minutes et avait eu la bénédiction du guide suprême Ali Hosseini Khamenei.

Apaiser les tensions

Le gouvernement saoudien n’a pas fourni plus de détails sur cet appel, mais dans son communiqué, il a déclaré que le prince héritier avait déclaré « l’opposition du royaume à toute forme de ciblage de civils et à la perte de vies innocentes » et a exprimé « la position inébranlable de Riyad pour défendre la cause palestinienne ». ».

L’Arabie saoudite cherche à apaiser les tensions ailleurs au Moyen-Orient, notamment en cherchant à mettre fin au conflit au Yémen, où Riyad a dirigé une coalition militaire dans une guerre contre les Houthis alignés sur l’Iran.

Interrogé sur l’appel de Raisi avec le prince héritier, un haut responsable du Département d’État américain a déclaré que Washington était en « contact constant avec les dirigeants saoudiens ». Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a eu plusieurs appels avec son homologue saoudien.

Le responsable a déclaré que Washington demandait à ses partenaires ayant des liens avec le Hamas, le Hezbollah – un groupe armé libanais aligné avec Téhéran qui a mené une guerre avec Israël en 2006 – ou l’Iran « d’amener le Hamas à renoncer à ses attaques, à libérer des otages et à maintenir le Hezbollah à l’écart ». (et) garder l’Iran hors de la mêlée ».

La première source proche de la pensée saoudienne a déclaré que les États du Golfe, y compris ceux ayant des liens avec Israël, craignaient que l’Iran ne soit entraîné dans un conflit qui les affecterait.

Alex Vatanka, directeur du programme Iran à l’Institut du Moyen-Orient à Washington, a déclaré que la semaine dernière avait montré à quel point les visions saoudienne et iranienne divergeaient pour la région.

« Les Saoudiens sont toujours convaincus de la région et l’Arabie saoudite elle-même doit s’orienter vers la coopération régionale et le développement économique. L’Iran semble penser que la priorité est de porter d’abord le combat contre les Israéliens », a-t-il déclaré.