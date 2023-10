Les dirigeants arabes ont appelé à un cessez-le-feu pour mettre un terme aux combats entre Israël et le Hamas. L’Arabie saoudite a fait part de ses graves préoccupations aux responsables américains concernant l’attaque terrestre imminente d’Israël sur Gaza, affirmant que l’incursion pourrait être “catastrophique” pour le Moyen-Orient, selon le New York Times. Lors d’une réunion avec des législateurs américains à Riyad la semaine dernière, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a averti qu’une invasion israélienne de Gaza serait « extrêmement nocif » pour la région au sens large, a déclaré le sénateur démocrate Richard Blumenthal au New York Times.

« Les dirigeants saoudiens espéraient qu’une opération terrestre pourrait être évitée pour des raisons de stabilité ainsi que pour des raisons de pertes en vies humaines. » il a dit. Le sénateur républicain Lindsey Graham, qui faisait partie de la délégation américaine, a ajouté que le prince héritier cherchait à empêcher « un conflit plus long et plus profond » au Moyen-Orient. En savoir plus

Ben Salmane a exprimé des craintes similaires directement au président américain Joe Biden lors de leur entretien mercredi, soulignant la nécessité d’éviter « une situation qui affecte la sécurité et la stabilité de la région ». Il a ensuite réclamé un « une paix juste et globale » qui sécurise le « droits légitimes » des Palestiniens, et a exhorté Israël à lever son “siège” sur Gaza. La Maison Blanche a manifesté son fort soutien à Israël depuis l’attaque meurtrière du Hamas au début du mois et a répondu aux tensions accrues par des déploiements militaires à travers le Moyen-Orient. Les responsables américains affirment que ces mesures visaient à dissuader les acteurs extérieurs de prendre part à la guerre à Gaza, pointant fréquemment du doigt l’Iran et les milices affiliées en Irak, en Syrie et au Liban. Lors de son appel avec Ben Salman, Biden a également évoqué la nécessité de “Empêcher le conflit de s’étendre” suggérant que « Acteurs étatiques et non étatiques » chercherait à s’impliquer. En savoir plus

D’autres dirigeants arabes ont fait écho aux préoccupations de Ben Salman ces derniers jours. Lors du Sommet pour la paix du Caire en Égypte le week-end dernier, le roi Abdallah de Jordanie a déclaré que le monde devait “travailler de toute urgence” pour un cessez-le-feu, avertissement d’un « catastrophe humanitaire poussant toute notre région dans l’abîme ».

Bien que les Forces de défense israéliennes (FDI) aient jusqu’à présent retardé une attaque terrestre à grande échelle contre Gaza, le ministre de la Défense Yoav Gallant a présenté un plan en trois étapes pour éliminer le Hamas et établir un nouveau « régime de sécurité » dans le territoire palestinien, en commençant par des frappes aériennes et en « manœuvres » par terre. L’armée israélienne a mobilisé 360 000 réservistes pour préparer l’assaut et a pilonné Gaza avec des raids aériens quotidiens pendant près de trois semaines. Plus de 1 400 Israéliens ont été tués lors du dernier épisode de violence, en plus de plus de 7 000 Palestiniens, selon les autorités locales.