Deux semaines après avoir pratiquement verrouillé ses frontières, Riyad a assoupli les restrictions de voyage imposées pour freiner la propagation rapide d’une nouvelle variante de coronavirus, reprenant l’accès au royaume par voie aérienne, terrestre et maritime.

Le pays devrait rouvrir pour les voyages internationaux à 11 heures dimanche, heure locale, a rapporté l’agence de presse saoudienne, citant le ministère de l’Intérieur.

L'Arabie saoudite lève les mesures de précaution concernant la suspension de tous les vols internationaux à partir de demain, dimanche.

La monarchie riche en pétrole a imposé l’une des interdictions les plus sévères et les plus vastes des voyages commerciaux dans le but de freiner la propagation de la souche de coronavirus particulièrement contagieuse après sa découverte au Royaume-Uni puis sa détection dans plusieurs autres pays européens, comme ainsi qu’en Afrique du Sud.

Les restrictions sont entrées en vigueur le 20 décembre et ont été prolongées pour une autre semaine le 27 décembre. Ports terrestres et maritimes, ainsi que tous les vols internationaux sauf pour « cas exceptionnels, » étaient interdites aux ressortissants étrangers pendant cette période.

Alors que les frontières ne seront plus hermétiquement fermées, du moins pas dans la mesure où elles l’étaient auparavant, les citoyens non saoudiens devront encore franchir des obstacles lourds pour entrer dans le pays. Ceux qui viennent d’États où la nouvelle variante s’est répandue devront rester au moins 14 jours en dehors des pays touchés avant d’entrer en Arabie saoudite et fournir un test PCR pour prouver qu’ils sont exempts de coronavirus.

Les voyageurs en provenance des pays où la souche ne s’est pas propagée seraient soumis à une quarantaine pouvant aller jusqu’à sept jours et à un test PCR obligatoire.

Les citoyens saoudiens revenant du Royaume-Uni et d’autres pays touchés seront autorisés à entrer pendant «Humanitaire et urgent» et devra passer deux semaines en quarantaine, en plus de réaliser deux tests PCR.

Bien que la souche – connue sous le nom de SARS-CoV-2 VOC 202012/01 – soit considérée comme plus contagieuse, elle ne s’est pas encore avérée plus grave ou plus mortelle. Cela n’a pas empêché plus de 50 gouvernements d’imposer immédiatement des restrictions de voyage draconiennes au Royaume-Uni le mois dernier. Depuis lors, cependant, certains pays ont assoupli les interdictions. L’Inde a annoncé qu’elle lèverait partiellement l’interdiction des vols britanniques à partir du 8 janvier, alors que la Norvège l’a déjà fait le 2 janvier.

