AL-ULA, Arabie saoudite (AP) – L’Arabie saoudite ouvrira son espace aérien et sa frontière terrestre au Qatar dans la première étape vers la fin d’une crise diplomatique de plusieurs années qui a profondément divisé les partenaires de la défense américains, rompu les liens sociétaux et déchiré une alliance traditionnellement clubby des États arabes du Golfe, ont déclaré des responsables lundi soir.

La seule frontière terrestre du Qatar est en grande partie fermée depuis la mi-2017, lorsque l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont lancé un blocus contre le petit pays du Golfe, l’accusant de soutenir les groupes extrémistes islamistes et d’avoir des liens chaleureux avec l’Iran. La frontière saoudienne, sur laquelle le Qatar comptait pour l’importation de produits laitiers, de matériaux de construction et d’autres marchandises, s’est ouverte brièvement au cours des trois dernières années pour permettre aux Qataris d’entrer en Arabie saoudite pour effectuer le pèlerinage islamique du hajj.

Les concessions que le Qatar avait faites ou promet de faire concernant un changement de sa politique n’étaient pas claires.

Le Koweït, qui avait été le médiateur tout au long du différend, a été le premier à annoncer la percée diplomatique par l’intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères. Plus tôt lundi, le ministre des Affaires étrangères se serait rendu à Doha pour transmettre un message à l’émir au pouvoir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Alors que la décision saoudienne marque une étape majeure vers la résolution du conflit dans le Golfe, la voie vers une réconciliation complète est loin d’être garantie. Le fossé entre Abu Dhabi et Doha a été le plus profond, les Emirats Arabes Unis et le Qatar ayant de fortes chances idéologiques.

À la suite de l’annonce du Koweït, le ministre d’État des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a tweeté que son pays souhaitait restaurer l’unité du Golfe. Cependant, il a averti: «Nous avons encore du travail à faire et nous allons dans la bonne direction.»

La levée de l’embargo par l’Arabie saoudite ouvre la voie à la participation du dirigeant du Qatar à un sommet annuel des dirigeants du Golfe mardi qui se tiendra dans l’ancien site désertique du royaume d’Al-Ula. Le sommet serait traditionnellement présidé par le roi saoudien Salman, bien que son fils et héritier, le prince héritier, puisse plutôt diriger la réunion.

Le Qatar a confirmé lundi soir que Cheikh Tamim assisterait au sommet, une décision qui, selon les analystes, aurait été sensible au niveau national pour lui si le blocus saoudien avait toujours été en place.

Cette année, le président égyptien a également été invité à assister au sommet des six pays du Conseil de coopération du Golfe, qui comprend l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, Oman et le Qatar.

Le ministre koweïtien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué diffusé à la télévision d’État que le dirigeant du Koweït s’était entretenu avec l’émir du Qatar et le prince héritier d’Arabie saoudite. Les conversations « ont souligné que tout le monde tenait à la réunification » et se réunissaient à Al-Ula pour signer une déclaration qui promet « d’inaugurer une page lumineuse de relations fraternelles ».

Le sommet sera «inclusif», conduisant les États vers «la réunification et la solidarité face aux défis de notre région», a déclaré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans des remarques diffusées par l’agence de presse d’État saoudienne.

La décision de mettre fin à l’embargo saoudien intervient quelques semaines à peine après que le conseiller et gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, se soit rendu dans le royaume et au Qatar dans le cadre d’une ultime poussée de l’administration pour obtenir une percée diplomatique.

Cela vient également juste avant la prestation de serment du président élu Joe Biden. L’Arabie saoudite pourrait chercher à la fois à accorder à l’administration Trump une victoire diplomatique finale et à supprimer les pierres d’achoppement pour établir des relations chaleureuses avec l’administration Biden, qui devrait adopter une position plus ferme. vers le royaume.

La normalisation avec le Qatar pourrait donner à l’Arabie saoudite le temps de trouver des compromis avec l’administration Biden sur d’autres questions, telles que sa guerre au Yémen et le réengagement potentiel des États-Unis avec l’Iran, a déclaré Samuel Ramani, membre non-résident du Forum international du Golfe.

«L’Arabie saoudite pourrait encadrer une détente partielle, qui permet aux avions civils qatariens de survoler l’espace aérien saoudien et désamorce la guerre de l’information, comme preuve d’une« nouvelle pensée »à Riyad», a déclaré Ramani avant l’annonce.

Dans une récente chronique du journal émirien The National, la fondatrice de l’Institut de Beyrouth, Raghida Dergham, s’est demandé si les États du Golfe seraient en mesure de finaliser une stratégie sur la façon d’aborder la question de l’Iran, qu’ils soumettraient ensuite à l’administration Biden à mesure qu’elle arriverait au pouvoir. le 20 janvier.

Au cœur se trouvent les craintes que les relations étroites du Qatar avec la Turquie et l’Iran aient sapé la sécurité régionale. L’Égypte et les Émirats arabes unis considèrent le soutien du Qatar et de la Turquie aux Frères musulmans comme une menace pour la sécurité et ont considéré le groupe comme une organisation terroriste. L’Arabie saoudite et Bahreïn sont principalement préoccupés par les liens étroits du Qatar avec l’ennemi régional de l’Iran.

Ces tensions mijotantes se sont intensifiées à l’été 2017, lorsque les quatre pays ont annoncé leur blocus étonnant sur le Qatar et coupé tous les transports et les liens diplomatiques avec lui. Cette décision a brisé les liens sociaux, séparant les familles qui s’étaient mariées avec des Qataris. Cela a également rapproché le Qatar diplomatiquement de la Turquie et de l’Iran, qui se sont tous deux précipités à l’aide de Doha avec des vivres et des fournitures médicales qui avaient été insuffisantes dans les premiers jours de l’embargo. La ferveur patriotique a balayé le Qatar à l’appui de la détermination de Cheikh Tamim.

Le Qatar, riche en gaz, a également été touché par le blocus économique et sa compagnie aérienne nationale a été contrainte d’emprunter des itinéraires plus longs et plus coûteux. On ne sait pas exactement comment le blocus affecterait sa capacité à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Les pays faisant l’objet d’un blocus ont fait une liste de demandes au Qatar qui comprenait la fermeture de son réseau d’information phare Al-Jazeera et la fin de la présence militaire turque au Qatar, qui abrite également une importante base militaire américaine. Le Qatar a catégoriquement rejeté les demandes et a nié que son soutien aux groupes islamistes indique un soutien aux extrémistes violents.

Les médias liés à l’État aux Émirats arabes unis et au Qatar ont lancé des attaques vicieuses dans les deux sens. Les Qataris ont également fait allusion au fait que les Émirats arabes unis étaient derrière le piratage de leur agence de presse publique en 2017, tandis que l’influent ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington a vu ses e-mails par la suite piratés et divulgués.

Signe que les hostilités continuent de mijoter, le Qatar a protesté le mois dernier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que les avions de combat bahreïni avaient «violé» l’espace aérien du Qatar au début de décembre. Bahreïn a riposté, qualifiant les allégations d ‘«irresponsables et sans fondement». Bahreïn a également accusé les garde-côtes qatariens de détenir arbitrairement des dizaines de navires de pêche bahreïnis, qui, selon le Qatar, avaient pénétré dans ses eaux territoriales.

Pendant ce temps, Ahmed Hafez, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, a déclaré la semaine dernière que le Caire soutenait les efforts pour parvenir à une résolution qui respecte «la non-ingérence dans les affaires intérieures» dans une référence apparente au soutien du Qatar aux Frères musulmans. Le conflit en Libye est également une question controversée, l’Égypte et les EAU soutenant les milices combattant un bloc basé à Tripoli soutenu par la Turquie et le Qatar.

Batrawy et DeBre ont rapporté de Dubaï, aux Émirats arabes unis. L’écrivain d’Associated Press Samy Magdy au Caire a contribué à ce rapport.