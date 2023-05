L’Arabie saoudite invite le président syrien au sommet arabe dans un royaume riche en pétrole

L’Arabie saoudite a invité le président syrien Bashar Assad à assister au prochain sommet de la Ligue arabe le 19 mai à Djeddah.

Le soulèvement populaire syrien s’est transformé en une guerre civile brutale qui a tué près d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions.

Certains analystes ont déclaré que la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe est en grande partie symbolique et prévoient qu’une résolution tangible pourrait prendre du temps.

L’Arabie saoudite a invité le président syrien Bashar Assad au prochain sommet de la Ligue arabe dans le royaume riche en pétrole, a annoncé mercredi le bureau du président syrien. La nouvelle survient alors que Damas continue de revenir lentement dans le giron arabe, après une période d’isolement politique de 12 ans.

Assad a reçu l’invitation quelques jours après que la Ligue arabe a rétabli l’adhésion de la Syrie à l’organisation lors d’une réunion au Caire dimanche. L’adhésion de la Syrie a été suspendue pour avoir brutalement réprimé les manifestations de masse contre Assad en 2011. Depuis lors, le soulèvement s’est transformé en une guerre civile brutale qui a tué près d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié des 23 millions d’habitants du pays avant la guerre.

Le prochain sommet aura lieu dans la ville côtière saoudienne de Jeddah le 19 mai.

Le bureau d’Assad a publié des photos de l’ambassadeur d’Arabie saoudite en Jordanie livrant l’invitation. Il n’a pas été précisé si Assad participera au sommet.

L’Arabie saoudite avait été l’un des principaux soutiens des groupes d’opposition armés qui tentaient de renverser le président syrien en difficulté, mais ces derniers mois, elle avait appelé au dialogue. Mardi, le ministre syrien des Affaires étrangères a effectué une visite dans le royaume, la première depuis plus d’une décennie, tandis que Riyad et Damas ont annoncé mardi qu’ils allaient rouvrir leurs ambassades et rétablir les relations diplomatiques.

La Jordanie et l’Égypte ont également renouvelé leurs liens avec Damas, à la suite des efforts de normalisation des Émirats arabes unis et de Bahreïn il y a des années.

Il n’y a toujours pas de consensus sur le rétablissement des liens avec Damas entre les pays arabes. Le Koweït, le Maroc et le Qatar restent les principales voix opposées. Le Qatar reste un soutien clé des groupes rebelles en Syrie déchirée par la guerre.

Certains analystes ont déclaré que la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe est en grande partie symbolique et prévoient qu’une résolution tangible pourrait prendre du temps. Au début de ce mois, la Jordanie a organisé des pourparlers avec la Syrie, l’Arabie saoudite, l’Égypte et l’Irak dans le cadre d’une initiative menée par les Arabes pour parvenir à une solution politique au conflit syrien.

La réunion a également abordé d’autres questions régionales, telles que les réfugiés et le trafic de drogue.