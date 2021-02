Un missile BALLISTIQUE et plusieurs drones piégés ont été lancés du ciel au-dessus de l’Arabie saoudite aujourd’hui, selon des rapports.

Des responsables à Riyad affirment avoir intercepté la roquette au-dessus de la capitale ainsi que des drones chargés de bombes visant une province du sud.

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux semblent montrer un missile voyageant dans les airs avant qu’il ne soit frappé par un autre missile et n’explose.

La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite a contrecarré une « attaque de missiles balistiques Houthi » visant Riyad, a déclaré plus tard la télévision d’Etat Ekhbariya.

Des correspondants de presse et des habitants de la capitale saoudienne ont rapporté avoir entendu de multiples explosions bruyantes.

L’assaut intervient alors que l’Arabie saoudite accueille un championnat de Formule E à la périphérie de Riyad, qui, selon les médias d’État, a été suivi par le prince héritier de facto Mohammed bin Salman.

L’attaque semble être la dernière d’une série d’assauts aériens que les Saoudiens ont imputés aux rebelles Houthis du Yémen.

La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite combattant dans la guerre de longue date au Yémen a annoncé que les rebelles alliés à l’Iran avaient lancé un missile vers Riyad et plusieurs drones vers la province de Jizan.

Aucune victime ni dommage n’a été initialement signalé. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des Houthis.

L’attaque intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, un jour après qu’une mystérieuse explosion a frappé un navire appartenant à des Israéliens dans le golfe d’Oman.

Cet incident a renouvelé les inquiétudes concernant la sécurité des navires sur le même site qui a vu une série d’attaques présumées contre des pétroliers en 2019 que la marine américaine a imputées à l’Iran.

La chaîne de télévision publique Al-Ekhbariya a également publié des images de ce qui semblait être des explosions dans les airs au-dessus de Riyad.

Les utilisateurs des médias sociaux ont également publié des vidéos, certains montrant des résidents hurlant en regardant l’explosion enflammée, qui semblait être les batteries de missiles Patriot du royaume interceptant le missile balistique.

Alors que la guerre au Yémen se poursuit, les attaques de missiles et de drones Houthis contre le royaume sont devenues de plus en plus courantes, ne causant que rarement des dégâts.

Riyad a été la cible d’attaques de missiles sporadiques à cette époque, tandis que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a fait face à de nombreuses critiques internationales pour les frappes aériennes au Yémen qui ont tué des centaines de civils.

L’ambassade américaine à Riyad a lancé un avertissement aux Américains, les appelant à rester vigilants en cas d’attaques futures supplémentaires.

Les Houthis détiennent la capitale du Yémen et le nord du pays, où vit la majorité de la population, depuis septembre 2014.

L’Arabie saoudite est intervenue dans la guerre civile en 2015 avec un certain nombre d’alliés arabes.

Cela a été fait pour contrer le mouvement Ansar Allah, ou Houthi, qui gagnait en puissance.

Le président américain Joe Biden a suspendu son soutien aux opérations offensives saoudiennes dans la guerre au Yémen, qu’il a qualifiée de «catastrophe» qui «doit prendre fin».

Mais il a également réitéré le soutien américain à l’Arabie saoudite dans la défense de son territoire.