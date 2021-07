L’Arabie saoudite finance une plateforme d’information numérique aux États-Unis et fait pression sur la Maison Blanche

L’Arabie saoudite finance une plate-forme d’information numérique qui n’a pas encore été annoncée, qui aura un studio à Washington, DC, alors que le royaume entame un nouvel effort de lobbying visant la Maison Blanche et le Congrès.

Le nouvel effort, qui n’avait pas encore été signalé, est soutenu par une filiale de la Saudi Technology Development and Investment Company, ou Taqnia, selon de nouvelles informations sur le lobbying étranger déposées auprès du ministère de la Justice.

Les journalistes et les présentateurs impliqués dans le projet ont une expérience passée à Fox News, Al Jazeera, NBC et la radio satellite Sirius XM.

La création de ce que l’un des documents appelle une « plate-forme d’information » intervient alors que le royaume a commencé à embaucher une nouvelle équipe de lobbyistes alors que les Saoudiens cherchent à accéder à l’administration du président Joe Biden et au nouveau Congrès.

Il arrive également près de trois ans après la mort du journaliste du Washington Post et critique de la famille royale saoudienne Jamal Khashoggi. Un récent rapport du renseignement américain indique que le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, a approuvé une opération visant à capturer ou à tuer Khashoggi.

Biden, cependant, a choisi de ne pas punir le prince héritier pour son rôle présumé dans la mort de Khashoggi.

« Nous avons tenu responsable tous les membres de cette organisation – mais pas le prince héritier, car nous n’avons jamais eu à ma connaissance, lorsque nous avons une alliance avec un pays, sommes allés voir le chef de l’État par intérim et avons puni cette personne et l’avons ostracisé lui », a déclaré Biden dans un récent entrevue avec ABC News.

La filiale qui soutient l’initiative est Taqnia ETS, une société qui se concentre sur l’ingénierie et les services technologiques pour l’Arabie saoudite.

PitchBook dit Taqnia est basée en Arabie saoudite, qui « préfère investir dans les secteurs des sciences de la vie et de la santé, de la sécurité et de la défense, des technologies de l’information et de la communication, des sciences des matériaux, de l’énergie et de l’environnement et des technologies de l’eau ».

Le site Web de Taqnia dit qu’il appartient à plus de $ du royaume400 milliards Fonds d’investissement public, ou PIF, l’énorme fonds souverain du pays destiné à investir dans des projets et à aider à stimuler l’économie saoudienne. Le rapport de divulgation du lobbying indique que Taqnia ETS est « supervisé et financé par le ministère saoudien de l’Information ».

Le conseil d’administration du PIF comprend des membres de la famille royale comme le prince héritier.

Les documents de lobbying donnent un aperçu de la prochaine entreprise d’information dirigée par les Saoudiens.

L’une des divulgations de lobbying montre qu’une société appelée Prime Time Media aide à diriger l’effort. Le PDG de Prime Time Media, Elie Nakouzi, aide à la création de la nouvelle organisation d’information numérique. Son entreprise est payée au moins 1,6 million de dollars, selon le document, pour aider à guider le projet.

Le bon de commande inclus dans la divulgation de lobbying décrit le travail effectué par Prime Time Media comme un « contenu en anglais pour une plate-forme d’information ». Plus de 75 000 $ ont déjà été dépensés pour du matériel, des pigistes et un studio à Washington, DC, selon les documents.

Les documents de lobbying ont été signés par Nakouzi le mois dernier et le bon de commande inclus avec la divulgation est daté de septembre 2020. Le bon de commande est marqué du logo de Taqnia ETS.

L’un des documents répertoriant Nakouzi indique que Prime Time Media « assistera le client dans la production vidéo de contenu d’actualités en anglais. Ce faisant, le titulaire ne participera pas à la diffusion dudit contenu d’actualités ».

Nakouzi, qui, selon la divulgation, a une citoyenneté au Liban mais réside aux États-Unis, a une histoire de travail dans les cercles médiatiques du Moyen-Orient. Alors qu’il travaillait pour une chaîne de télévision arabe, Nakouzi interviewé puis le président George W. Bush pendant les guerres en Irak et en Afghanistan.

Nakouzi a confirmé à CNBC dans un e-mail plusieurs aspects du projet de Taqnia, notamment qu’il s’agira d’une nouvelle plateforme en ligne et qu’un studio a été créé. Il a refusé de commenter davantage le contenu des nouvelles du site à venir et a renvoyé toutes les questions à Taqnia qui n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.

« Taqnia prévoit de lancer une plate-forme internationale en ligne avant la fin de cette année », a déclaré Nakouzi dans un e-mail mardi. « En ce qui concerne le Studio, nous avons construit une salle verte virtuelle entièrement équipée pour une utilisation future », a-t-il ajouté tout en notant qu’il sera basé à Washington.

« Prime Time Media n’a pas le droit de parler en leur nom. Nous sommes une maison de production vidéo et nous ne faisons pas de lobbying ou de services de relations publiques », a expliqué Nakouzi.

Eric Ham et Craig Boswell, deux journalistes basés aux États-Unis, animeront des émissions en ligne pour l’entreprise financée par l’Arabie saoudite. Ham et Boswell ont jusqu’à présent été payés 6 000 $ chacun pour ce qui est décrit dans les rapports de divulgation comme étant des écrivains et des présentateurs.

« M. Eric Ham et M. Craig Boswell animeront des émissions en ligne qui sont encore en phase de production », a déclaré Nakouzi dans l’e-mail.

Boswell et Ham n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires avant la publication.