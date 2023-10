L’Arabie Saoudite exprime son soutien « inébranlable » à la Palestine

Riyad a déclaré qu’il coopérerait activement avec les acteurs régionaux dans le but de mettre « fin rapidement » aux violences entre le Hamas et Israël.

L’Arabie saoudite continue de soutenir « droits légitimes » des Palestiniens, a déclaré lundi le prince héritier Mohammed ben Salmane au président palestinien Mahmoud Abbas lors d’un appel téléphonique, ont rapporté les médias saoudiens.

La dernière escalade à Gaza, qui a éclaté après une attaque surprise contre Israël par le groupe militant du Hamas ce week-end, constitue une menace pour la sécurité et la stabilité dans l’ensemble du Moyen-Orient, a déclaré le prince héritier, selon la Gazette saoudienne.

Le royaume envisage de prendre « des efforts proactifs » et collaborer avec les puissances internationales et régionales pour empêcher le conflit entre Israël et le Hamas de s’étendre à d’autres régions du Moyen-Orient, a déclaré ben Salmane, ajoutant que son pays cherchait également à mettre en place un accord « fin rapide » aux hostilités.

Il a en outre souligné l’importance du droit humanitaire et de s’abstenir de prendre pour cible les civils, tout en insistant sur le fait que l’Arabie saoudite se tient aux côtés des Palestiniens dans leur quête d’un « une vie digne… » [the] réalisation de leurs espoirs et de leurs aspirations. » ainsi qu’un « une paix durable, » selon la Gazette saoudienne.

Ben Salmane a également discuté de la situation à Gaza avec le roi jordanien Abdallah ben Al-Hussein et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Les deux conversations étaient largement axées sur la préservation de la stabilité régionale et la prévention de la propagation du conflit, a rapporté le média.

Les déclarations de Riyad interviennent au milieu de la dernière flambée du conflit israélo-palestinien, à la suite d’une attaque massive contre Israël par le groupe militant Hamas basé à Gaza. Les militants ont tiré des milliers de roquettes sur Israël et ont lancé un raid transfrontalier ce week-end. Plus de 900 Israéliens, dont plus de 100 militaires, sont morts lors de l’attaque initiale et des affrontements qui ont suivi, ont indiqué les autorités israéliennes.

Israël a répondu par une campagne de bombardements massifs contre Gaza, annonçant également un blocus total de l’enclave, la privant de carburant, d’eau et de nourriture. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 510 Palestiniens avaient été tués et 2 751 blessés dans les raids aériens israéliens lundi.

L’ONU a annoncé mardi qu’elle ouvrirait une enquête sur les crimes de guerre commis lors de la dernière escalade, ajoutant qu’elle était en possession de « des preuves claires » de violations commises par les deux parties.

Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté Israël et les militants palestiniens à s’abstenir de toute nouvelle violence et a proposé les services d’Ankara comme médiateur dans d’éventuels pourparlers de paix. Il a également déclaré que son pays pourrait faciliter un échange de prisonniers si cela lui était demandé.