L’Arabie saoudite exécute 5 personnes, dont 1 Égyptien, pour terrorisme

L’Arabie saoudite a procédé à la plus grande exécution collective de l’année, tuant cinq personnes pour l’attaque meurtrière contre un lieu de culte.

Les personnes exécutées, dont un ressortissant égyptien, ont été condamnées pour une attaque qui a tué cinq personnes dans la province orientale de l’Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite est critiquée pour son recours fréquent à la peine capitale, avec plus de 20 exécutions pour des infractions liées au terrorisme depuis mai.

L’Arabie saoudite a mis à mort lundi cinq personnes reconnues coupables d’avoir perpétré une attaque meurtrière contre un lieu de culte, selon les médias officiels, la plus grande exécution collective de l’année.

Les cinq hommes – quatre Saoudiens et un ressortissant égyptien – ont été jugés pour une attaque qui a tué cinq personnes et blessé un nombre incalculable d’autres dans l’est du royaume, qui abrite la plupart du pétrole saoudien et la plupart des membres de sa minorité chiite.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur réalisé par l’agence de presse officielle saoudienne n’a pas précisé quand l’attaque a eu lieu ni quel type de lieu de culte était visé.

Les médias d’État ont déclaré qu’un homme avait été décapité tandis que les autres avaient été exécutés par d’autres moyens.

Cela porte à 68 le nombre total de personnes mises à mort jusqu’à présent par l’Arabie saoudite, cible fréquente des critiques des groupes de défense des droits qui s’opposent à son utilisation prolifique de la peine capitale.

Plus de 20 exécutions ont eu lieu depuis début mai pour des infractions liées au terrorisme, la grande majorité dans la province orientale.

Fin mai, les autorités ont mis à mort deux Bahreïnis reconnus coupables de terrorisme dans une affaire qui, selon Amnesty International, reposait sur des « aveux entachés de torture ».

L’année dernière, l’Arabie saoudite a exécuté 147 personnes au total, soit plus du double du chiffre de 69 de 2021, selon un décompte de l’AFP.

Le chiffre pour 2022 comprenait 81 personnes exécutées en une seule journée en mars de la même année pour des infractions liées au terrorisme, un événement qui a déclenché un tollé international.

Plus de 1 000 condamnations à mort ont été exécutées depuis l’arrivée au pouvoir du roi Salmane en 2015, selon un rapport publié plus tôt cette année par Reprieve et l’Organisation euro-saoudienne des droits de l’homme.

La récente augmentation des exécutions en Arabie saoudite survient alors que le royaume, connu pour son interprétation stricte de la charia islamique, tente d’adoucir son image par des changements sociaux et économiques radicaux dans le cadre de son programme de réforme « Vision 2030 ».