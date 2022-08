L’Arabie saoudite exécute 120 personnes en 7 mois : rapport

L’Arabie saoudite, avec ses lois étranges et strictes, est l’un des pays les plus redoutés au monde. Détourner des codes vestimentaires instruits ou cliquer sur des images sans autorisation préalable est une infraction dans le pays. Outre la tendance des punitions comme le fouet en public, le pays est également tristement célèbre pour les peines de mort fréquentes, même pour des délits mineurs. Selon une récente fiche de données publiée par l’Organisation saoudienne européenne des droits de l’homme (ESOHR), l’Arabie saoudite a exécuté 120 personnes au cours des sept derniers mois de janvier à juillet de cette année, a rapporté The Mirror. Les chiffres montrent un pic de 80 % par rapport à l’exécution effectuée en 2021.

Les groupes de défense des droits de l’homme craignent qu’à ce rythme, l’Arabie saoudite ne batte son propre record de décapitation de 186 personnes en un an en 2019.

Les 120 condamnés à mort comprenaient des personnes impliquées dans des campagnes pour la démocratie et les droits fondamentaux dans le pays. Le gouvernement saoudien a décapité 81 criminels en mars de cette année. Parmi ceux-ci, plus de 70 % des victimes ont été tuées pour avoir participé à des crimes non mortels.

Pour justifier ces meurtres, les dirigeants saoudiens ont qualifié ces criminels de terroristes.

L’ESOHR dans son rapport a regretté de ne pas pouvoir suivre ces cas d’assassinats à cause du système judiciaire défaillant du pays. “En raison du manque de transparence du système judiciaire saoudien, l’Organisation européenne saoudienne des droits de l’homme (ESOHR) n’a pas été en mesure de surveiller la plupart de ces cas d’exécution avant qu’ils n’aient eu lieu”, lit-on dans le rapport.

La liste des personnes exécutées par l’Arabie saoudite comprenait 101 ressortissants saoudiens, les 19 autres comprenant neuf Yéménites, trois Égyptiens, deux Indonésiens et un citoyen chacun d’Éthiopie, du Myanmar, de Jordanie, de Palestine et de Syrie.

