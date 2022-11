L’Arabie saoudite étourdit Messi et l’Argentine sous le choc de la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar – L’Arabie saoudite a réussi l’un des plus gros chocs de la Coupe du monde jamais vu par derrière en battant l’Argentine mardi.

L’Argentine, l’un des favoris pour soulever le trophée, a dominé la première mi-temps et a franchi le penalty de Lionel Messi en première mi-temps. Mais un combat époustouflant de l’Arabie saoudite après la pause a vu Saleh Al-Shehri et Salem Al-Dawsari marquer tous les deux en l’espace de cinq minutes pour laisser l’Argentine vaincue pour la première fois depuis juin 2019 – une série de 36 matchs incroyables.

Réaction rapide

1. L’Arabie saoudite provoque l’un des plus grands chocs de tous les temps

L’Argentine ne commence pas bien les Coupes du monde, mais c’était une surprise incroyable même pour eux. L’Arabie saoudite, classée 51e au monde (entre le Qatar et la Grèce), a marqué deux fois en cinq minutes chaotiques au début de la seconde mi-temps pour enregistrer l’un des plus gros chocs de la compétition – similaire au Cameroun battant les champions en titre de Diego Maradona en 1990.

L’Arabie saoudite était à peine dans le match pendant les 45 premières minutes dominées par l’Argentine et a quitté le terrain à la mi-temps ressemblant à une équipe accrochée à la vie. Mais les buts de Saleh Al-Shehri et Salem Al-Dawsari – un effort du pied droit qui a volé dans le coin supérieur et un des premiers prétendants au but du tournoi – ont couronné un revirement remarquable.

Et quand l’élan était sur l’Argentine et le capitaine Lionel Messi pour trouver un retour, ils ont manqué de sang-froid et de précision devant le but.

L’Argentine s’accrochera au fait qu’après avoir perdu contre le Cameroun lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde 1990, elle a quand même réussi à atteindre la finale. Mais après être arrivé au Qatar en tant que champion sud-américain en titre et après une série de 36 matchs sans défaite, cette campagne se voulait différente. Tout comme ils l’ont fait à Russie 2018, il semble qu’ils vont à nouveau travailler dur pour la phase de groupes.

Salem Al Dawsari célèbre son superbe but pour l’Arabie saoudite. Salih Zeki Fazlioglu/Agence Anadolu via Getty Images

2. L’Argentine n’a qu’à s’en prendre à elle-même

L’équipe de Lionel Scaloni aurait dû être hors de vue à la mi-temps mais s’est retrouvée d’une manière ou d’une autre en retard au début de la seconde période. Ils n’avaient qu’eux-mêmes à blâmer ; avec un peu plus de prudence, ils auraient pu mener 5-0 à la pause.

Messi a eu une bonne chance sauvée par Mohammed Al-Owais. Après le penalty, ils ont inscrit trois buts pour hors-jeu, deux de Lautaro Martinez et un autre de Messi.

L’Arabie saoudite est entrée dans la Coupe du monde avec la réputation de trouver des buts difficiles à atteindre. Bien qu’ils n’aient pas réussi à enregistrer un seul tir en première mi-temps, ils ont réussi à battre Emi Martinez deux fois en cinq minutes en seconde période.

Ce qui inquiétera le plus Scaloni, c’est que l’Argentine a eu plus de 30 minutes après avoir pris du retard pour forcer le match nul ou même gagner le match, mais ils ont rapidement recouru à des centres de pompage dans la surface que la défense saoudienne a facilement épongés. Avec des matchs contre la Pologne et le Mexique à venir, l’Argentine croira toujours qu’elle peut se qualifier pour les huitièmes de finale, mais ce n’était pas le début auquel elle s’attendait.

3. L’Arabie saoudite renforce la confiance des supporters

Les supporters saoudiens ont traversé la frontière avec le Qatar par milliers et sont arrivés avec l’espoir d’égaler leur performance lors de la Coupe du monde de 1994 aux États-Unis lorsqu’ils ont atteint les huitièmes de finale.

Peut-être qu’avant le coup d’envoi du tournoi, ils étaient les seuls à y croire, mais plus maintenant. La plupart des supporters qui se sont rendus au stade Lusail tôt mardi matin ont admis qu’ils n’attendaient pas grand-chose du match contre l’Argentine et pensaient qu’ils devraient probablement prendre des points contre la Pologne et le Mexique pour passer du groupe C. Au lieu de cela, ils ont distribué une énorme victoire pour le football en Asie – surtout après que le Qatar et l’Iran ont ouvert leurs campagnes avec des performances abjectes contre l’Équateur et l’Angleterre, respectivement.

Ce n’est qu’après la mi-temps qu’ils ont commencé à défendre comme une équipe qui a gardé six cages inviolées en qualifications. Leur dernière Coupe du monde a commencé par un 5-0 contre la Russie, pays hôte, mais quelle différence quatre ans peuvent faire : une journée qui restera à la fois dans l’histoire du football saoudien et dans la Coupe du monde elle-même.

Lionel Messi regarde l’Argentine tomber à la défaite. Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

Notes des joueurs

Argentine: Martinez 6, Molina 5, Tagliafico 5, Romero 4, Otamendi 5, Parades 6, De Paul 6, Gomez 5, Di Maria 6, Messi 6, Martinez 6.

Sous-marins: Martinez 6, Fernandez 6, Alvarez 6, Acuna 6.

Arabie Saoudite: Al-Owais 9, Al-Bulayhi 8, Abdulhamid 7, Al-Shahrani 7, Al-Tambakti 8, Al-Malki 67 Al-Dawsari 8, Al-Shehri 8, Kanno 7, Al-Faraj 7, Al-Brikan 6 .

Sous-marins: Al-Abid 6, Al-Ghannam 6, Al-Burayk 6, Asiri 6, Al Amri 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Mohammed Al-Owais

Le gardien saoudien a réalisé deux arrêts fantastiques, un pour empêcher Messi après 90 secondes et un autre en seconde période lorsque le ballon a rebondi sur Nicolas Tagliafico.

Le pire : Cristian Romero

Le défenseur a vacillé lorsque l’Arabie saoudite a mis l’Argentine sous pression après la mi-temps et a été remplacé après le deuxième but.

Faits saillants et moments marquants

Lionel Messi a ouvert le score sur penalty.

MESSI MARQUE SON PREMIER BUT DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2022 🎯 pic.twitter.com/Aew5QiCJTr – Football FOX (@FOXSoccer) 22 novembre 2022

Mais l’Arabie saoudite a riposté, puis a atteint ce but pour prendre la tête.

QUEL. UN COUP. ⚽️💥 Beau but de Salem Aldawsari 🇸🇦 pic.twitter.com/WCvSVHSyTR – Football FOX (@FOXSoccer) 22 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’Argentin Lionel Messi : “C’est un coup très dur pour tout le monde, nous ne nous attendions pas à commencer de cette façon. Les choses arrivent pour une raison. Nous devons nous préparer à ce qui s’en vient, nous devons gagner, et cela dépend de nous.” Il n’y a pas d’excuses . Nous allons être plus unis que jamais. Ce groupe est fort, et nous l’avons montré. C’est une situation que nous n’avons pas vécue depuis longtemps. Maintenant, il faut montrer qu’il s’agit d’un vrai groupe.

“Mon message aux supporters est d’avoir confiance. Nous ne les laisserons pas seuls. Nous savions que l’Arabie saoudite est une équipe avec de bons joueurs, qu’ils déplacent bien le ballon et qu’ils poussent le [defensive] ligne beaucoup. Nous y avons travaillé, mais nous nous sommes un peu précipités. Nous devons revenir à la base de qui nous sommes. Il faut réfléchir à la suite.”

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni : “Ils ont marqué deux buts lors de leurs deux seuls tirs au but. Nous devons nous lever. C’est une journée triste aujourd’hui, mais nous devons garder la tête haute et continuer. Nous sommes blessés mais nous devons changer les choses et gagner nos prochains matchs. . Nous continuons à croire la même chose qu’avant. La Coupe du monde a ceci, vous pouvez être infiniment supérieur, et les choses ne vont pas dans votre sens. Ce n’est jamais bon de perdre. Nous sommes entrés dans la Coupe du monde de la meilleure façon possible , sur une bonne course. Nous savions que cela finirait par se terminer. Heureusement, nous avons deux matchs de groupe et nous allons le faire.”

Le sélectionneur saoudien Hervé Renard: “Toutes les étoiles dans le ciel étaient alignées pour nous, mais n’oubliez pas que l’Argentine est toujours une équipe fantastique. C’est le football, parfois des choses complètement folles peuvent arriver…

“Parfois, l’opposition n’a pas la meilleure motivation, c’est normal, cela nous arrivait aussi lorsque nous jouions des équipes inférieures. Certaines personnes ne comprennent pas mais vous pouvez imaginer que lorsque vous jouez contre l’Arabie saoudite, la motivation n’est pas la même comme jouer contre le Brésil.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Messi est devenu le cinquième joueur de l’histoire à marquer lors de quatre Coupes du Monde de la FIFA. Il a marqué 16 ans après son premier but en Coupe du monde (contre la Serbie en juin 2006), ce qui est le plus long écart entre les buts d’un même joueur dans l’histoire de la Coupe du monde.

– L’Argentine a été signalée pour autant de hors-jeu (7) en première mi-temps face à l’Arabie Saoudite qu’en entier deux précédentes phases de groupes de la Coupe du monde combinées (5 en 2018, 2 en 2014).

– L’Arabie saoudite est la deuxième nation asiatique à marquer contre l’Argentine en Coupe du monde. L’autre est la Corée du Sud (marqué en 1986 et 2010).

– L’Arabie saoudite a marqué plusieurs buts dans un match pour la première fois depuis octobre 2021 (W 3-2 contre la Chine.)

– L’Argentine est entrée sur une séquence de 36 matchs sans défaite (commencée en juillet 2019), à un peu moins d’égaliser le plus long de l’histoire de l’équipe nationale masculine (Italie 2018-21).

– Selon Compte Twitter officiel des Césars, l’Arabie Saoudite était 25-1 pour vaincre l’Argentine. L’Argentine est passée de +550 avant le tournoi à +700 pour remporter la Coupe du monde à la suite de la surprise.

Suivant

Argentine: Les hommes de Lionel Scaloni affronteront le Mexique dans le même stade samedi dans un match qui s’avérera crucial pour leurs espoirs de qualification. Ils concluront la phase de groupes contre la Pologne le 30 novembre au stade 974 de Doha.

Arabie Saoudite: La prochaine étape pour l’Arabie saoudite sera la Pologne de Robert Lewandowski au stade Education City d’Al Rayyan samedi, avec son dernier match de groupe contre le Mexique le 30 novembre dans ce stade.