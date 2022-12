L’Arabie saoudite et le Qatar exhortent les talibans à annuler l’interdiction de l’éducation des filles en Afghanistan

L’Arabie saoudite et le Qatar ont exhorté mercredi les talibans à revenir sur l’interdiction faite aux filles de suivre une formation universitaire en Afghanistan.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré qu’il exprimait sa “surprise” et son “regret” face à la décision du gouvernement dirigé par les talibans.

“Le ministère des Affaires étrangères exprime l’étonnement et le regret du Royaume d’Arabie saoudite face à la décision du gouvernement intérimaire afghan de refuser aux filles afghanes le droit à l’enseignement universitaire, et l’appelle à revenir sur cette décision”, a déclaré le ministère.

Il a ajouté que la décision des talibans était “étonnante dans tous les pays islamiques et va à l’encontre du fait de donner aux femmes afghanes tous leurs droits légitimes, dont le premier est le droit à l’éducation, qui contribue à soutenir la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité en Afghanistan”.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a publié une déclaration similaire, affirmant que le pays “exprime sa préoccupation et sa déception face à la décision du gouvernement intérimaire afghan”.

“Le ministère des Affaires étrangères souligne que ces pratiques négatives auront un impact significatif sur les droits de l’homme, le développement et l’économie”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

“En tant que pays musulman dans lequel les femmes jouissent de tous leurs droits, en particulier l’éducation, l’État du Qatar appelle le gouvernement intérimaire afghan à revoir sa décision conformément aux enseignements de la religion islamique concernant les droits des femmes”, a-t-il ajouté.

Dans un indice de paix et de sécurité des femmes 2021 publié par l’Institut de Georgetown pour les femmes, la paix et la sécurité, Afghanistan classé dernier parmi 170 pays en matière d’inclusion des femmes, de justice et de sécurité. L’Arabie saoudite et le Qatar se classent respectivement 102e et 97e.

Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée respectant les droits des femmes et des minorités, les dirigeants talibans d’Afghanistan ont interdit mardi aux étudiantes de fréquenter les universités avec effet immédiat.

Ce n’était que le dernier décret taliban réprimant les droits et libertés des femmes. Le groupe terroriste a largement mis en œuvre son interprétation stricte de la loi islamique, ou charia.

Ils ont banni les filles du collège et du lycée, interdit aux femmes la plupart des emplois et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs et aux gymnases.

Les talibans ont été évincés en 2001 par une coalition dirigée par les États-Unis pour avoir hébergé le chef d’Al-Qaida Oussama ben Laden et sont revenus au pouvoir après le départ chaotique de l’Amérique l’année dernière.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.