L’Arabie Saoudite et la Russie prolongent leurs réductions de pétrole jusqu’en 2023, ce qui fait grimper les prix du marché

L’Arabie saoudite et la Russie ont prolongé mardi la réduction de leur production pétrolière jusqu’à la fin de cette année dans le but de faire grimper les prix du marché après être restés bien en dessous des niveaux records de 2022.

Ce qui a commencé en juillet et devait initialement cesser fin août, la réduction d’un million de barils par jour de l’Arabie Saoudite – 10 % de sa production – sera maintenue jusqu’à la fin de l’année et sera réexaminée mensuellement pour savoir si elle doit être augmentée ou diminuée. , selon l’agence de presse publique saoudienne.

Le chef du cartel pétrolier de l’OPEP a déclaré que la décision visait à assurer « la stabilité et l’équilibre des marchés pétroliers ».

La Russie, membre de l’OPEP+, a indiqué un calendrier et une raison identiques pour justifier sa réduction de ses exportations de 300 000 barils par jour. La Russie réduisait déjà ses exportations de 500 000 barils par jour – soit environ 5 % de sa production – en plus de réduire sa production totale de 500 000 barils par jour jusqu’en 2024.

Les marchés pétroliers mondiaux ont immédiatement réagi en augmentant d’environ 1 % pour atteindre un peu moins de 87 dollars le baril pour le brut de référence américain West Texas Intermediate et approchant les 90 dollars le baril pour le brut de référence mondial Brent. Le WTI était à un peu plus de 81 dollars il y a un mois et le Brent à 85 dollars.

La moyenne pour un gallon d’essence ordinaire était de 3,81 $ mardi, selon AAA, et est restée stable le mois dernier.

Un autre facteur qui pourrait maintenir les prix du gaz à un niveau élevé – ou les faire monter encore plus – est une saison cyclonique active. Une seule tempête majeure pourrait faire dérailler les raffineries ou d’autres aspects de la production nationale.

Mais avec les mois de pointe des voyages d’été dans le rétroviseur et l’essence d’hiver moins chère qui se prépare à être mise en ligne plus tard ce mois-ci, les conducteurs pourraient voir un soulagement à la pompe.

La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole, derrière l’Arabie Saoudite. Alors que les États-Unis et d’autres pays occidentaux n’importent plus de pétrole russe en raison de leur guerre contre l’Ukraine, les réductions de production peuvent avoir des répercussions sur les marchés mondiaux.

La Russie est membre de l’OPEP+, qui comprend 13 membres de l’OPEP et d’autres alliés comme la Russie, l’Azerbaïdjan et le Mexique. Les 23 pays qui composent les deux cartels pétroliers représentent environ 40 % de la production pétrolière quotidienne mondiale.

Avec ces réductions, l’Arabie Saoudite produira 9 millions de barils par jour et la Russie environ 9,5 millions.

À titre de comparaison, les États-Unis ont produit en moyenne 12,8 millions de barils par jour en juin, soit les données les plus récentes disponibles auprès de l’Energy Information Administration des États-Unis. La production intérieure est en passe de battre les records pré-pandémiques établis en 2019 d’ici la fin de cette année.

Les États-Unis ont consommé en moyenne 20 millions de barils de pétrole par jour en 2022, contre une consommation mondiale de 100 millions de barils.