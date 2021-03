L’Arabie saoudite et la Russie de l’OPEP sont à nouveau en désaccord

« La Russie veut revenir à une production normale le plus rapidement possible, tandis que l’Arabie saoudite veut profiter des prix élevés un peu plus longtemps et plutôt garder le marché tendu plutôt que lâche. Nous pensons que les deux obtiendront ce qu’ils veulent », Bjarne Schieldrop, analyste en chef des produits de base chez SEB, a déclaré dans une note de recherche.

Elle a ajouté que l’OPEP pourrait, en théorie, augmenter la production de 1,3 million de barils par jour, mais « nous ne pensons pas qu’ils vont dépasser cette fois-ci ».

« La Russie va créer une dynamique dans sa vision du marché, mais nous ne voyons pas un basculement complet. Depuis un an, l’OPEP + a été très fermement sous les rênes de l’Arabie saoudite, guidant la politique, faisant les appels, appelant les coups, etc. Et je ne pense pas qu’après un an d’une telle diligence de marché et d’approvisionnement, le groupe soit prêt à changer de cap juste sur un caprice de 65 $ de Brent ou un marché pétrolier de plus en plus serré », a-t-elle déclaré.