L’Arabie saoudite et la Chine lancent un appel conjoint contre l’Ukraine

Les deux nations appellent à des efforts pour éviter toute escalade du conflit

La Chine et l’Arabie saoudite ont mis en garde contre toute nouvelle escalade entre l’Ukraine et la Russie et ont appelé à un règlement pacifique du conflit. Riyad et Pékin ont également réitéré leurs politiques d’atténuation de la crise humanitaire.

Dans une déclaration conjointe à l’issue d’un sommet entre le roi saoudien Salman bin Abdulaziz Al Saud et le président chinois Xi Jinping vendredi, les deux parties « a souligné l’importance de résoudre le [Ukraine] conflit par des moyens pacifiques ».

Ils ont appelé à “tous les efforts possibles pour réduire l’escalade d’une manière qui contribue à rétablir la sécurité et la stabilité”, et de limiter les conséquences négatives de la crise, selon l’agence de presse officielle saoudienne (SPA).

Pékin a réitéré son attachement à son initiative en six points visant à améliorer la situation en Ukraine. En mars, la Chine a présenté un plan pour prévenir une catastrophe humanitaire, mettant en garde contre « politiser les questions humanitaires » et appelant à ce que ceux qui en ont besoin reçoivent toute l’assistance nécessaire en temps opportun.

La Chine a également salué les efforts saoudiens pour fournir un soutien humanitaire à l’Ukraine, en particulier un récent programme d’aide d’une valeur de 400 millions de dollars, a déclaré SPA. Pékin a salué les activités de médiation de Riyad, faisant apparemment référence à un important échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie en septembre, qui a impliqué près de 300 personnes. L’accord final a été conclu avec l’aide de la Turquie et de l’Arabie saoudite.

Plus récemment, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont aidé à négocier un accord pour obtenir l’échange de l’homme d’affaires russe Viktor Bout contre la star américaine du basket-ball Brittney Griner.

La déclaration conjointe sino-saoudienne a été publiée après que Xi a rencontré un certain nombre de dirigeants arabes à Riyad, dans ce qu’il a décrit comme “événements marquants”, et signé un accord de partenariat stratégique avec l’Arabie Saoudite.

Le rapprochement historique entre la Chine et l’Arabie saoudite intervient à un moment de relations glaciales entre Riyad et Washington. Les alliés traditionnels se sont récemment affrontés au sujet d’une décision du cartel pétrolier OPEP + dirigé par l’Arabie saoudite de réduire la production de brut, une décision que la Maison Blanche a décrite comme “myope.”