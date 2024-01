L’Arabie saoudite est une “clé” pour Israël, mais Riyad dit qu’il n’y aura pas de liens jusqu’au cessez-le-feu à Gaza

Le président israélien Isaac Herzog a déclaré jeudi que la normalisation des relations avec l’Arabie saoudite serait cruciale pour mettre fin au conflit à Gaza et pourrait changer la donne pour l’ensemble du Moyen-Orient.

Cependant, Riyad a souligné que les négociations sur un accord historique reconnaissant Israël ne pourront pas se poursuivre tant qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne sous blocus.

“C’est encore délicat, c’est fragile et cela prendra du temps, mais je pense que c’est en fait une opportunité d’avancer dans le monde et dans la région vers un avenir meilleur”, a déclaré Herzog lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Londres. Ville suisse de Davos.

Cela survient quelques jours après que le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré lors d’un panel à Davos que le royaume était d’accord sur le fait que « la paix régionale inclut la paix pour Israël ». Il a déclaré que Riyad était toujours « certainement » ouvert à la possibilité de futurs liens avec Israël dans le cadre d’un accord politique plus large.

“Mais cela ne peut se produire que par la paix pour les Palestiniens, par un État palestinien”, a-t-il déclaré.

“Nous ne voyons aucun signe réel indiquant que les objectifs stratégiques revendiqués par Israël (…) se rapprochent”, a-t-il ajouté.

Dans le même sens, la princesse Reema bint Bandar al-Saud, ambassadrice du royaume aux États-Unis, a déclaré jeudi que l’Arabie saoudite n’était pas en mesure de poursuivre les négociations sur un accord de reconnaissance d’Israël tant qu’il n’y aurait pas de cessez-le-feu à Gaza.

“Je pense que la chose la plus importante à réaliser est que le royaume n’a pas placé la normalisation au cœur de sa politique. Il a mis la paix et la prospérité au cœur de sa politique”, a-t-elle déclaré lors d’un panel au Forum économique mondial.

“Le royaume a été très clair. Tant qu’il y a des violences sur le terrain et que les tueries persistent, nous ne pouvons pas parler du lendemain.”

« Les têtes plus froides doivent prévaloir »

La princesse Reema a déclaré : « les têtes plus froides doivent prévaloir ».

“Il y a du traumatisme et de la douleur des deux côtés. Je ne peux pas revenir sur cela. Mais ce que nous pouvons faire, c’est un cessez-le-feu maintenant.”

Le secrétaire américain Antony Blinken a également réitéré lors d’un discours à Davos qu’une voie vers un État pour les Palestiniens pourrait contribuer à améliorer la sécurité d’Israël et ses relations avec d’autres pays de la région.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son gouvernement de droite s’opposent cependant au concept d’une résolution à deux États du conflit israélo-palestinien.

Herzog, dont le rôle cérémonial est censé servir d’unificateur national, a déclaré que le soutien du public en faveur de ce projet est faible parce que les Israéliens traumatisés sont concentrés sur leur propre sécurité après l’attaque transfrontalière du groupe de résistance palestinien Hamas le 7 octobre.

Depuis, Israël mène des bombardements incessants et une offensive terrestre dans la bande de Gaza.

Ces attaques ont tué plus de 24 600 Palestiniens, dont environ 70 % de femmes, d’enfants et d’adolescents, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza.

Le bilan des morts en Israël s’élève à 1.140 selon un décompte de l’Agence France-Presse (AFP) basé sur des chiffres officiels israéliens.

Le conflit a entraîné le déplacement de plus de 85 % de la population de la bande de Gaza – soit environ 1,9 million d’habitants – selon les autorités palestiniennes et les Nations Unies.

L’Arabie saoudite, qui abrite les sites les plus saints de l’islam, n’a jamais reconnu Israël et n’a pas rejoint les accords d’Abraham de 2020 négociés par les États-Unis, qui ont vu ses voisins du Golfe, Bahreïn et les Émirats arabes unis (EAU), ainsi que le Maroc, établir des liens formels avec Israël.

L’administration du président américain Joe Biden a fait pression pour que l’Arabie saoudite prenne la même mesure.

Sous le règne de facto du prince héritier Mohammed ben Salmane, fils du roi Salmane, Riyad avait posé les conditions d’une normalisation, notamment des garanties de sécurité de la part de Washington et une aide au développement d’un programme nucléaire civil.

Dans une interview accordée à Fox News en septembre, le prince Mohammed a déclaré que « chaque jour nous nous rapprochons » d’un accord, même s’il a également insisté sur le fait que la question palestinienne était « très importante » pour Riyad.

Cet élan apparent s’est arrêté peu après le début de l’agression israélienne.

Craintes d’une conflagration régionale

La présence de la délégation saoudienne à Davos intervient dans un contexte de craintes d’une conflagration régionale, qui n’ont fait que s’aggraver après les frappes transfrontalières entre l’Iran et le Pakistan et l’action militaire américaine visant les rebelles soutenus par l’Iran au Yémen, connus sous le nom de Houthis.

La princesse Reema s’est déclarée jeudi “profondément préoccupée” par une escalade qui pourrait renvoyer la région “à l’âge de pierre”.

L’Iran a mené une action militaire contre ce qu’il a appelé une opération des services de renseignement israéliens en Irak et a lancé des attaques au Pakistan et en Syrie. Les Houthis ont également bouleversé le transport maritime mondial en attaquant des navires dans la mer Rouge, déclenchant des représailles de la part des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

Mercredi à Davos, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a insisté sur le fait que les frappes iraniennes en Irak, ainsi que contre une base militante présumée au Pakistan, faisaient partie du droit de son pays à l’autodéfense et a accusé Israël de « génocide » dans sa campagne contre le Hamas.

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a également condamné la guerre à Gaza lors d’un entretien à Davos jeudi, affirmant que “la communauté internationale a échoué”.

Mais Soudani a cherché à équilibrer sa position entre les États-Unis et l’Iran, affirmant que l’Irak avait des « intérêts » et des « partenariats stratégiques » avec les deux. Il a également réitéré ses appels au retrait des forces de la coalition dirigée par les États-Unis d’Irak, affirmant que leur présence n’est plus justifiée car le groupe terroriste Daesh « n’est plus une menace pour le peuple irakien ».

Les dirigeants irakiens et israéliens étaient les têtes d’affiche du tourbillon d’activités de jeudi à Davos, où se mêlent dirigeants mondiaux, géants du monde des affaires et autres élites.

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a déclaré à l’Associated Press (AP) qu’une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens « pourrait sembler lointaine à l’heure actuelle, mais elle pourrait aussi être plus proche que nous ne le pensons ».

“Beaucoup de gens qui avaient l’habitude de s’en tenir à cela du bout des lèvres s’inquiètent aujourd’hui plus qu’à long terme du fait qu’en l’absence d’une telle évolution, nous assisterons à une escalade continue de la violence”, a-t-il déclaré.