L’Arabie Saoudite est favorite pour accueillir la Coupe du Monde 2034 après avoir officiellement informé la FIFA de son souhait

L’Arabie saoudite a officiellement informé lundi la FIFA de son souhait d’accueillir la Coupe du monde masculine en 2034, dans le cadre d’une compétition qui semble de plus en plus axée sur la victoire du royaume.

La fédération saoudienne de football a déclaré avoir « soumis une lettre d’intention et signé une déclaration de candidature à la FIFA » lors d’un vote ouvert uniquement aux membres des instances dirigeantes du football d’Asie et d’Océanie.

La FIFA a accéléré le lancement de la Coupe du Monde 2034 la semaine dernière après que son instance dirigeante a également accepté de n’accepter qu’un seul candidat pour la Coupe du Monde 2030 – il s’agit désormais d’un plan de co-organisation sans précédent de six nations et trois continents en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud qui a supprimé ces continents de soumissionner pour obtenir des tournois consécutifs.

Le projet Espagne-Portugal-Maroc-Argentine-Paraguay-Uruguay en 2030 fera suite au tournoi inaugural de 48 équipes et 104 matchs en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Cela permet à l’édition 2034 de revenir en Asie 12 ans après que le Qatar ait accueilli la Coupe du monde 2022.

La semaine dernière, la FIFA a fixé des délais serrés au 31 octobre pour exprimer officiellement son intérêt pour l’accueil et au 30 novembre pour renvoyer un accord de candidature signé qui nécessite le soutien des gouvernements nationaux.

Les responsables du football australien ont manifesté leur intérêt pour le tournoi de 2034 après avoir co-organisé avec succès l’édition féminine à 32 équipes avec la Nouvelle-Zélande il y a deux mois, mais ils n’ont désormais que huit semaines pour parvenir à un accord de candidature.

L’Australie pourrait également manquer des sept stades existants exigés par la FIFA, sur une liste minimale de 14 sites adaptés au football et d’une capacité d’au moins 40 000 places.

L’Arabie saoudite, qui se prépare à accueillir la Coupe d’Asie 2027, répond à ces critères de la FIFA.

La fédération saoudienne de football a également cité les promesses publiques de soutien de « plus de 70 » des 211 fédérations membres de la FIFA.

L’objectif est de « libérer de nouvelles opportunités de football à tous les niveaux et de s’engager à soutenir la croissance de ce sport aux quatre coins du monde », a déclaré la fédération saoudienne, qui a signé des accords de travail avec des instances nationales et continentales de football du monde entier. deux dernières années.

Les membres de la FIFA auront la décision finale d’approuver le choix des hôtes des Coupes du monde 2030 et 2034 à la fin de l’année prochaine, bien que le Conseil de la FIFA, composé de 37 membres et présidé par le président Gianni Infantino, ait déjà façonné le processus.

Infantino a noué des liens étroits avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane lors de fréquentes visites dans le royaume riche en pétrole depuis avant la Coupe du monde 2018.

Immense projet de football saoudien

Le projet de football saoudien a vu le Fonds souverain d’investissement public racheter le club anglais de Newcastle en 2021. Le PIF a également pris cette année le contrôle majoritaire de quatre grands clubs saoudiens qui ont dépensé massivement cette saison pour attirer des joueurs de clubs européens, dont Neymar et Karim Benzema.

Une Coupe du monde organisée par l’Arabie saoudite, comme au Qatar l’année dernière, se jouerait probablement en novembre-décembre, au cœur de la saison européenne, et cela nécessiterait de traiter avec des clubs européens et des ligues nationales influents.

Le Conseil de la FIFA qui a approuvé le processus de candidature pour la Coupe du monde 2034 comprenait neuf délégués de l’instance européenne du football, l’UEFA, qui organise désormais le tournoi 2030.

Le conseil devait approuver en juin les règles de candidature pour 2030, mais a retardé cette décision quelques jours après que le gouvernement grec a déclaré qu’un plan de co-accueil dirigé par l’Arabie saoudite et incluant également l’Égypte avait été abandonné.