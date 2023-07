L’Arabie saoudite envisagée par le circuit de tennis féminin pour d’éventuelles affaires

Comme d’autres sports, le tennis féminin étudie la possibilité de se lancer en affaires avec l’Arabie saoudite. Et bien que la tenue d’un tournoi là-bas ne soit pas imminente, le président-directeur général de la WTA, Steve Simon, a déclaré vendredi qu’il s’était rendu dans ce pays avec certaines joueuses en février dans le cadre du processus d’évaluation.

« C’est un sujet très difficile et très stimulant qui est, évidemment, mesuré par de très nombreux groupes différents en ce moment », a déclaré Simon lors d’un événement à Londres pour marquer le 50e anniversaire de la réunion qui a conduit à la fondation de la WTA.

Il a reconnu qu’il « existe encore des tonnes de problèmes en Arabie saoudite » en ce qui concerne les droits des femmes et les droits LGBTQ+.

Les commentaires de Simon sont intervenus quelques jours après que la WTA, basée à Saint-Pétersbourg, en Floride, a annoncé qu’elle mettait en place une « voie vers l’égalité des prix » afin que les femmes gagnent la même chose que les hommes lors de certains tournois d’ici 2027 et d’autres d’ici 2033. Simon a déclaré mardi supplémentaire l’argent proviendrait des augmentations progressives des événements eux-mêmes et des revenus qui devraient provenir des droits de diffusion, de données et de parrainage via WTA Ventures, l’entreprise commerciale de la tournée lancée en mars.

« Les Saoudiens parlent à beaucoup de gens et à beaucoup de sports différents en ce moment », a déclaré Simon. « Je pense que tout le monde évalue ce que cela signifie et: comment allez-vous de l’avant? »

Le circuit de tennis masculin, l’ATP, a été en contact avec le fonds souverain saoudien, officiellement nommé le Fonds d’investissement public. Le PGA Tour, la tournée européenne et le fonds, qui a soutenu la série LIV Golf, ont annoncé le 6 juin qu’ils combineraient leurs activités commerciales. Les clubs de football saoudiens ont fait venir les meilleurs joueurs d’Europe.

Ces types d’accords ont été cités comme des exemples de « sportswashing » – des efforts pour renommer l’image publique troublante d’une nation à travers ce qui se passe sur les terrains de jeu.

Vendredi, Simon a présenté la question, en partie, comme offrant peut-être une opportunité d’aider à améliorer les droits de l’homme en Arabie saoudite.

« Vous voulez qu’ils fassent ce dont ils parlent en ce moment et qu’ils fassent progresser les opportunités pour les femmes dans le pays, pour le rendre meilleur », a déclaré Simon. « Vous devez soutenir cela. Vous ne pouvez pas vous en passer. »

Billie Jean King, membre du Temple de la renommée du tennis international et championne de l’égalité des droits, a déclaré lors d’une table ronde lors de l’événement de vendredi: « Je suis un grand partisan de l’engagement. Je ne pense pas que vous changiez vraiment à moins que vous ne vous engagiez. … Comment allons-nous changer les choses si nous ne nous engageons pas ? »