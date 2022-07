L’Arabie saoudite envisage une mégapole de 500 milliards de dollars

Dans le but de stimuler le tourisme et l’économie, l’Arabie saoudite a annoncé l’un de ses plans de construction les plus ambitieux. Le pays du Moyen-Orient va transformer une terre désertique en une région urbaine de haute technologie appelée NEOM. Le projet de mégapole futuriste de NEOM a été décrit comme “une tentative de faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant et qui arrive à un moment où le monde a besoin de nouvelles idées et de nouvelles solutions”. Il est construit sur la mer Rouge dans la région nord-ouest de l’Arabie saoudite et met l’accent sur la diversification de l’économie du pays, la protection de l’environnement et l’utilisation efficace et productive de la technologie.

Le projet NEOM comprend trois sous-projets, à savoir Oxagon, Trojena et The Line.

Annoncée par le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed bin Salman (MBS) cette année, Trojena a été présentée comme la destination mondiale du tourisme de montagne dans la ville intelligente de Neom. La destination offrira une multitude d’activités aux touristes, notamment un village de ski, des stations familiales et de bien-être ultra-luxueuses, une gamme de magasins de détail et des restaurants, entre autres. Il proposera également des activités sportives comme le VTT et certains sports nautiques.

Trojena est située au centre de la ville de NEom dans une région montagneuse qui abrite également les plus hauts sommets d’Arabie saoudite. Le projet devrait être achevé d’ici 2026.

L’autre sous-projet de Neom, Oxagon, est décrit comme “le plus grand complexe industriel flottant au monde”. Le projet fera 33 fois la taille de la ville de New York et accueillera des industries innovantes. Il visait à faire de la ville une ville nette zéro où l’énergie maigre sera utilisée pour répondre aux besoins en énergie de 100 %. La ville adoptera certaines des technologies les plus avancées, notamment l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle et prédictive, l’apprentissage homme-machine et la robotique, entre autres.

The Line est un autre sous-projet de la ville intelligente Neom. C’est une ville linéaire intelligente qui a été prévue pour accueillir un million d’habitants. Le développement urbain sera respectueux de l’environnement où les rues seront exemptes de voitures et les résidents pourront répondre à leurs besoins quotidiens en seulement cinq minutes de marche. Les communautés de la ville de la ligne seront alimentées par l’intelligence artificielle (IA). Il comportera des développements urbains qui seront positifs en carbone et utiliseront 100 % d’énergie propre.

