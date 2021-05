L’Arabie saoudite envisage de rendre la vaccination contre le Covid-19 OBLIGATOIRE pour tous les travailleurs – gouvernement

Dans un Twitter Publier publié vendredi, le ministère des Ressources humaines et du Développement social a déclaré que «Recevoir un vaccin contre le coronavirus sera une condition obligatoire pour que les travailleurs et travailleuses se rendent sur les lieux de travail de tous les secteurs (public, privé, à but non lucratif). » Il a appelé tous les employés à commencer à s’inscrire pour un jab pour assurer un «sûr et sain»Retourner sur leur lieu de travail. La déclaration du ministère a souligné l’importance de se conformer aux mesures de précaution et aux exigences en matière de santé pour la sécurité des employés. Le ministère a déclaré qu’il clarifierait bientôt la procédure et la date d’entrée en vigueur de la décision.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour freiner la propagation du virus. Le ministère de la Santé d’Arabie saoudite a jusqu’à présent administré plus de 10 millions de doses du vaccin contre le coronavirus et vacciné près de 29% de sa population. Le royaume a administré le vaccin Pfizer / BioNTech et a également récemment approuvé les jabs AstraZeneca et Moderna.

L’Arabie saoudite rapporte environ 1 000 nouvelles infections chaque jour, avec un nombre total de cas de plus de 423 000 et plus de 7 000 décès.

L’OMS a publié une note d’orientation sur les vaccinations obligatoires en avril dans laquelle elle a déclaré que, bien que de telles mesures puissent être cruciales pour protéger la santé publique et le bien-être, cela soulèverait un certain nombre de préoccupations éthiques et «interférer avec la liberté et l’autonomie individuelles. »

