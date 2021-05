L’Arabie saoudite envisage de planter 10 MILLIARDS d’arbres dans le désert

L’Arabie saoudite a pour objectif de planter 10 MILLIARDS d’arbres dans le cadre d’une campagne ambitieuse dévoilée par le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Le royaume du désert affirme que cette initiative vise à réduire les émissions de carbone, à lutter contre la pollution et la dégradation des terres au cours des prochaines décennies.

L'Arabie saoudite prévoit de planter 10 milliards d'arbres dans le but de réduire les émissions de carbone

Le prince héritier tente de moderniser le royaume du désert

Salman, le dirigeant de facto du premier exportateur mondial de pétrole, a déclaré que l’Arabie saoudite visait à réduire ses émissions de carbone en générant 50% de l’énergie du pays à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Riyad travaillerait également avec d’autres États arabes sur une initiative verte au Moyen-Orient pour planter 40 milliards d’arbres supplémentaires, ce qui, selon le prince, serait le plus grand programme de reboisement de la planète.

La déclaration ne fournissait pas de détails sur la manière dont l’ambitieux projet de plantation serait réalisé dans un pays aux ressources en eau renouvelables limitées.

Dans le passé, l’Arabie saoudite a déclaré qu’elle utiliserait l’ensemencement des nuages ​​et l’eau recyclée pour planter des arbres locaux nécessitant moins d’irrigation, y compris dans les zones urbaines.

L’Initiative verte saoudienne fait partie du plan du prince Vision 2030 visant à réduire sa dépendance à l’égard des revenus pétroliers et à améliorer la qualité de vie dans le pays.

«Le Royaume, la région et le monde doivent aller beaucoup plus loin et plus rapidement dans la lutte contre le changement climatique», a déclaré Salman.

Depuis qu’il a été nommé prince héritier en 2017 par son père, Salman a lancé une mission audacieuse pour moderniser rapidement l’Arabie, qui a longtemps été régie par une loi religieuse stricte alors que son économie reposait fortement sur la production de pétrole.

Dans son plan le plus audacieux pour attirer des visiteurs étrangers et des travailleurs qualifiés dans le royaume, le dirigeant de 35 ans construit une mégapole de 350 milliards de livres sterling 33 fois plus grande que New York.

Annoncé en 2017, Salman a déclaré que la ville, appelée Neom, fonctionnera à 100% à l’énergie renouvelable.





Neom aura son propre système judiciaire et gouvernement conçu pour attirer les investisseurs internationaux et se concentrera sur des industries telles que l’énergie et l’eau, la biotechnologie et le tourisme, selon des responsables.

La zone Neom sera adjacente à la mer Rouge et au golfe d’Aqaba, entre l’Égypte et l’Arabie saoudite, et à proximité des routes commerciales maritimes qui empruntent le canal de Suez.

Le Fonds d’investissement public de l’Arabie saoudite, qui financera en partie le projet, a déclaré que NEOM serait une porte d’entrée vers le pont proposé King Salman qui reliera l’Égypte et l’Arabie saoudite.