L’Arabie saoudite envisage d’accueillir la Coupe du monde 2030

Plusieurs autres consultants occidentaux ont été invités à participer au projet, selon l’un des conseillers explorant la faisabilité d’une offre saoudienne, et reconnaissent que cela nécessitera une « pensée originale » – y compris, potentiellement, un accord pour partager les droits d’hébergement avec un partenaire européen. Et malgré l’influence croissante de l’Arabie saoudite dans le football, la candidature, en particulier sous sa forme actuelle, est considérée comme un long plan.

Alors que l’Arabie saoudite se prépare à se hisser au sommet du football mondial, le cœur de ces efforts est de décrocher le plus gros prix du sport. Pour atteindre son objectif, l’Arabie saoudite a engagé le Boston Consulting Group pour analyser comment il pourrait décrocher le tournoi quadriennal – l’un des événements sportifs les plus regardés – seulement huit ans après que le Qatar deviendra le premier pays du Moyen-Orient à organiser l’événement.

Rien n’est hors de la table. Pas une offre pour acheter l’un des plus grands clubs de football d’Angleterre. Des offres peu riches pour des forfaits de diffusion de plusieurs millions de dollars. Même pas une candidature improbable pour obtenir les droits d’hébergement de la Coupe du monde 2030.

Le sport est rapidement devenu un pilier central du programme Vision 2030 de l’Arabie saoudite – un effort stratégique pour éloigner le royaume de la dépendance pétrolière – mais plus récemment, le pays fait un effort concerté dans les coulisses pour rejoindre son rival régional le Qatar en tant que grande puissance. courtier en football.

Mais peut-être que la difficulté la plus urgente pour amener une Coupe du monde en Arabie saoudite est technique. Étant donné que le Qatar organisera la première Coupe du monde du Moyen-Orient l’hiver prochain, toute candidature saoudienne exigerait que l’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, qui organise le tournoi, modifie sa politique de rotation continentale afin de ramener l’événement dans la région.

Quels que soient les résultats, son ambition reste sans entrave. L’Arabie saoudite est déterminée à être dans le ring pour toutes les grandes propriétés du football, et au cœur de ces efforts se trouve la Coupe du monde.

La stratégie a eu un succès mitigé. L’Arabie saoudite a incité les ligues italiennes et espagnoles à signer des contrats lucratifs pour amener leurs finales de coupe nationale dans le pays. Mais les efforts soutenus par son fonds souverain pour acquérir un club de Premier League anglaise et les droits de diffusion à la Ligue des champions ont jusqu’à présent échoué.

Une option à l’étude est de se joindre à une grande nation européenne espérant également accueillir la Coupe du monde. Jusqu’à présent, seuls la Grande-Bretagne et un partenariat entre le Portugal et l’Espagne, un pays dont la fédération de football a tissé des liens étroits avec l’Arabie saoudite, ont annoncé publiquement leur intention de participer au processus d’appel d’offres. L’Italie, un autre allié de football de l’Arabie saoudite, envisage également d’organiser l’événement pour la première fois depuis 1990.

Une telle offre transcontinentale nécessiterait également un changement de politique de la part de la FIFA, qui n’a jamais organisé de tournoi sur deux continents. La Coupe du monde 2002 a été partagée par les voisins asiatiques, le Japon et la Corée du Sud. Et la compétition conjointe des États-Unis, du Mexique et du Canada en 2026 sera la première fois que la Coupe du monde, qui d’ici là sera passée de 32 à 48 équipes, se déroulera dans trois pays.

Pour qu’une candidature saoudienne soit couronnée de succès, les organisateurs pourraient à nouveau devoir être persuadés de déplacer les dates du tournoi de leur fenêtre traditionnelle de juin-juillet à novembre-décembre pour tenir compte du temps chaud dans le Golfe. Le calendrier mondial du football a dû être modifié pour garantir que le Qatar puisse organiser le tournoi en toute sécurité, et les ligues européennes dont les calendriers seraient modifiés pourraient hésiter à répéter l’interruption.

Les espoirs saoudiens sont cependant renforcés par les liens étroits du royaume avec la FIFA et son président, Gianni Infantino, qui a récemment attiré critiques des groupes de défense des droits de l’homme après avoir joué un rôle principal dans une vidéo promotionnelle pour le ministère saoudien des sports.

En janvier, Infantino s’est entretenu avec le prince héritier Mohammed bin Salman, l’architecte de Vision 2030. Et les membres de la FIFA ont accepté le mois dernier une motion proposée par la fédération saoudienne de football pour étudier la possibilité d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans au lieu de son actuelle format quadriennal.

Ce changement pourrait permettre à encore plus de pays de participer à l’appel d’offres.

« Il est temps de revoir la structure du football mondial et de réfléchir à ce qui est le mieux pour l’avenir de notre sport », avait alors déclaré le président de la fédération saoudienne de football, Yasser al-Misehal. « Cela devrait inclure si le cycle de quatre ans actuel reste la base optimale pour la gestion du football à la fois du point de vue de la compétition et du point de vue commercial. »

Un porte-parole de la fédération saoudienne de football a refusé de commenter une éventuelle candidature à la Coupe du monde, mais a souligné que le pays devenait rapidement une destination pour des événements sportifs de haut niveau. Ces dernières années, il a organisé de grands matchs de boxe, des courses automobiles et des événements de golf.