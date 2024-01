L’Arabie saoudite entend des dizaines de pays critiquer son bilan en matière de droits de l’homme à l’ONU à Genève

GENEVE (AP) — L’Arabie Saoudite a un bilan en matière de droits de l’homme, y compris les libertés des femmes, poursuites pour liberté d’expression, recours à la peine de mort et meurtre présumé de migrants à sa frontière avec le Yémen critiqué aux Nations Unies lundi.

Lors du premier examen officiel du royaume au Conseil des droits de l’homme de l’ONU depuis novembre 2018, la délégation saoudienne a déclaré que plus de 50 réformes avaient depuis lors été adoptées en faveur des femmes.

Les délégués ont appris que l’Arabie saoudite avait aboli la flagellation comme châtiment, que les mineurs ne pouvaient plus être exécutés, que les juges étaient indépendants et que les travailleurs migrants étaient désormais mieux protégés par la loi.

« Ces développements et progrès ont été incessants », a déclaré Hala Al Tuwaijri, présidente de la commission nationale saoudienne des droits de l’homme, dans des commentaires traduits.

Elle a évoqué une « période de développement sans précédent, notamment en matière de droits de l’homme », au cours de la Plan Vision 2030 moderniser la société saoudienne et une économie post-pétrolière dirigée par le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Pourtant, des appels à faire davantage sont venus d’un certain nombre de pays au cours d’une session de trois heures et demie.

La déléguée allemande Kristina Huck a félicité l’Arabie saoudite pour ses « efforts considérables visant à améliorer les droits des femmes », tout en notant de « graves restrictions » au droit à la liberté d’expression, de réunion et à la liberté de la presse.

Il a été demandé à plusieurs reprises à l’Arabie Saoudite de redéfinir le terrorisme en relation avec des lois sur la cybercriminalité qui permettent de critiquer l’État être poursuivi.

Les États-Unis ont été rares à critiquer une allégation spécifique concernant les massacres à la frontière, soulignés l’année dernière par Human Rights Watch.

Il a été demandé à l’Arabie Saoudite « d’entreprendre une enquête complète et transparente sur toutes les allégations selon lesquelles les forces de sécurité saoudiennes tuent et maltraitent des migrants traversant la frontière yéménite, de mettre fin à tout abus, de veiller à ce que les responsables de tout abus ou violation soient tenus responsables et de publier un rapport d’enquête publique », a déclaré l’ambassadeur américain. au Conseil des droits de l’homme, a déclaré Michèle Taylor.

L’Autriche a soutenu les préoccupations américaines concernant les meurtres de migrants et a également recommandé d’abolir « les privilèges restants de tutelle masculine qui entravent encore le progrès, l’autonomisation et l’égalité des femmes ».

Dans une réponse ultérieure, Al Tuwaijri a déclaré que les autorités saoudiennes travaillaient avec l’Organisation internationale pour les migrations, basée à Genève, « pour assurer une surveillance appropriée de nos frontières et garantir que les droits humains de ceux qui traversent nos frontières soient respectés ».

L’Australie a fait part de ses préoccupations concernant « l’exploitation des travailleurs migrants et étrangers et le manque de transparence des procédures judiciaires » et l’Islande a recommandé de modifier les lois afin de criminaliser le viol conjugal et de décriminaliser « les conduites homosexuelles entre adultes consentants ».

Un large éventail de pays ont fait part de leurs préoccupations concernant le manque de protection des travailleurs domestiques, la violence sexiste et la crainte de représailles contre les militants de la société civile et les professionnels des médias.

L’Arabie Saoudite avait ses partisans, notamment le Maroc, Bahreïn et le Qatar.

Le délégué chinois Li Yujie a salué « les efforts et les réalisations en matière de promotion et de protection des droits de l’homme », et le Yémen a salué la « lutte contre la corruption qui porte atteinte à la protection des droits de l’homme ».

L’Arabie saoudite investit massivement dans le sport en créant le projet LIV Golf, en attirant des stars comme Cristiano Ronaldo dans sa ligue nationale de football et en se préparant à accueillir la Coupe d’Asie de football en 2027 et la Coupe du monde masculine en 2034 a conduit à des accusations de « sportswashing » pour détourner l’attention de son bilan en matière de droits de l’homme.

Il n’y a eu aucune mention du sportswashing lundi, même si la Jordanie voisine a suggéré que les événements sportifs organisés par le royaume pourraient « promouvoir la culture des droits de l’homme ».

Le Conseil des droits de l’homme a préparé la réunion en prenant en compte les rapports détaillés de l’État saoudien, des agences des Nations Unies et des ONG, dont Human Rights Watch. Il a fixé comme objectif, le 9 février, d’envoyer un rapport résumant le débat de lundi.