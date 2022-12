L’Arabie saoudite enregistre son premier excédent budgétaire en près de 10 ans

Le gouvernement du pays riche en hydrocarbures a approuvé un budget de 1 114 milliards de riyals pour 2023 et s’attend à voir encore un excédent de 16 milliards de riyals. C’est une réduction significative par rapport à l’excédent de cette année, s’élevant à seulement 0,4 % du PIB, mais il s’agit néanmoins d’un excédent et est basé sur un prix du pétrole bien inférieur à ce que de nombreux analystes prévoient pour l’année prochaine.

De nombreuses banques du Moyen-Orient reçoivent des perspectives neutres des agences de notation, a rapporté l’agence de notation Fitch, qui, selon elle, reflète “des conditions économiques solides”. Mais l’Arabie saoudite se distingue par ses perspectives positives sur la plupart des notes de défaut des émetteurs de ses banques, “grâce à l’amélioration de son bilan compte tenu de la hausse des revenus pétroliers et de l’assainissement budgétaire”, a écrit Fitch dans un rapport cette semaine.

Pourtant, les analystes de Goldman Sachs pensent que les dépenses dépasseront le budget l’année prochaine, alors que le gouvernement saoudien poursuit des mégaprojets coûteux comme la ville futuriste de NEOM, les investissements Vision 2030, etc. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a lancé Vision 2030 en 2016 dans le but de transformer et de moderniser radicalement l’Arabie saoudite et de réduire sa dépendance économique aux revenus pétroliers.

Goldman prévoit également un prix du pétrole plus bas pour l’année prochaine que les analystes d’Emirates NBD.

“Nos propres projections, basées sur un prix moyen du pétrole de 90 dollars le baril en 2023, conduisent à des revenus de 1 187 milliards de SAR, légèrement en dessous du résultat estimé pour 2022”, a déclaré jeudi un rapport de Goldman Sachs.

“Avec nos prévisions de dépenses à 1 213 milliards de SAR (9% au-dessus du budget), le résultat serait un déficit de 0,7% du PIB.”