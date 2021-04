Stanislav Krasilnikov | TASS via Getty Images

Réservoirs d’huile dans une installation de traitement de pétrole de Saudi Aramco, une société pétrolière et gazière d’État saoudienne, sur le champ pétrolifère d’Abqaiq.

Le gouvernement saoudien détient plus de 98% des actions d’Aramco.

La cotation publique initiale a levé 25,6 milliards de dollars, et la société a par la suite exercé son «option de la chaussure verte» pour vendre 450 millions d’actions supplémentaires, ce qui porte la taille totale à 29,4 milliards de dollars.

Saudi Aramco était la plus grande introduction en bourse au monde lors de son introduction en bourse en décembre 2019 et a coté environ 1,5% de ses actions à la bourse locale, le Tadawul.

Il a également déclaré qu’il y avait des discussions avec d’autres entreprises et que certaines actions d’Aramco pourraient être transférées au fonds souverain du royaume, le Fonds d’investissement public. Certaines actions peuvent également être cotées sur le marché saoudien.

Le prince héritier a également parlé des relations américano-saoudiennes dans l’interview.

Il a déclaré que l’Arabie saoudite et l’administration Biden n’étaient pas d’accord sur quelques questions seulement.

« Nous sommes à plus de 90% d’accord avec l’administration Biden en ce qui concerne les intérêts saoudiens et américains et nous travaillons pour renforcer ces intérêts », a déclaré le prince. selon une traduction de Reuters.