L’Arabie saoudite est devenue le troisième pays à approuver le vaccin Covid-19 développé par Pfizer / BioNTech après que le Royaume-Uni a commencé à utiliser le vaccin dans un programme de vaccination de masse mardi et que le Canada a donné son accord réglementaire mercredi.

L’approbation du jab Covid-19 de Pfizer a été annoncée dans un communiqué de presse de la Saudi Food and Drug Authority jeudi après-midi.

L’autorité de réglementation affirme que des examens substantiels ont été entrepris depuis que les données ont été fournies par Pfizer le 24 novembre.

«Le comité d’enregistrement des entreprises pharmaceutiques, des usines et de leurs produits a tenu une réunion pour étudier les données et les rapports scientifiques, et après avoir présenté et discuté la question dans tous ses aspects techniques et scientifiques, le comité a décidé d’approuver l’enregistrement du vaccin et de permettre Son usage, » la déclaration lit.

Il ajoute que le ministère de la Santé annoncera la date à laquelle le vaccin doit arriver dans le royaume et qu’il commencera les vaccinations après avoir satisfait aux exigences d’importation.

Le jab Pfizer / BioNTech a déjà été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni et au Canada, les autorités sanitaires britanniques ayant lancé mardi un programme de vaccination de masse.

Mercredi, la Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni a émis un avertissement selon lequel les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques «importantes» ne devraient pas prendre le vaccin après que deux membres du personnel du NHS aient subi des réactions graves. Les deux se rétablissent bien.

L’Arabie saoudite fait partie des pays les plus touchés par Covid-19 au Moyen-Orient, mais n’a pas encore connu une deuxième vague du virus.

Mercredi, les autorités sanitaires ont enregistré 159 nouvelles infections et 13 décès.

