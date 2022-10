L’Arabie saoudite défend la décision de l’OPEP de réduire le pétrole après les critiques de Biden

La déclaration inhabituellement détaillée et souvent caustique, attribuée à un responsable du ministère saoudien des Affaires étrangères, est intervenue après que la Maison Blanche et les membres du Congrès ont condamné le royaume pour une décision de l’OPEP Plus la semaine dernière de réduire sa production de pétrole de 2 millions de barils par jour, une décision qui pourraient faire grimper les prix du pétrole aux États-Unis et dans le monde.