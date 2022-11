L’Arabie saoudite décrète un jour férié après le triomphe de l’Argentine

Les Green Falcons ont marqué un choc sismique en Coupe du monde contre l’Argentine mardi

Un jour férié a été déclaré pour les employés et les étudiants en Arabie saoudite le mercredi 23 novembre après la superbe victoire 2-1 des Green Falcons en Coupe du Monde de la FIFA contre l’Argentine.

Selon une directive émise par l’agence de presse saoudienne, tous les employés des secteurs public et privé, ainsi que tous les étudiants, ne seront pas tenus de travailler ou de suivre des cours dans une célébration des efforts héroïques de l’équipe d’Hervé Renard contre les favoris de la Coupe du monde. mardi.

“Il est ordonné que demain, mercredi, soit un jour férié pour tous les employés de tous les secteurs de l’État et du secteur privé, et les étudiants et étudiantes à tous les niveaux d’enseignement», a lu le communiqué publié sur les réseaux sociaux, via la traduction.

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعاlub.#واس pic.twitter.com/yRdz7mEojN — واس الأخبار الملكية (@spagov) 22 novembre 2022

Cela survient après que le roi Salmane a approuvé une suggestion d’annoncer un jour férié par le prince héritier Mohammed bin Salman – qui vient après que le prince héritier ait précédemment dit à l’équipe nationale saoudienne de profiter de l’expérience de la Coupe du monde compte tenu de leur statut d’outsider.

“Je sais que notre groupe est difficile en Coupe du monde, et personne ne s’attend à ce que nous obtenions une victoire ou un match nul. Donc, ce que je veux dire, c’est simplement être à l’aise, jouer votre jeu et profiter du tournoi“, a-t-il déclaré le mois dernier.

Et il est apparu que les Saoudiens regardaient la défaite après que Lionel Messi ait donné une avance de 1-0 à l’Argentine depuis le point de penalty après dix minutes lors de leur rencontre du Groupe C au stade Lusail lors du coup d’envoi anticipé de mardi.

L’Argentine avait trois autres buts exclus pour hors-jeu en première mi-temps avant qu’une salve de buts de Saleh al-Shehri et Salem al-Dawsari en cinq minutes au début de la seconde mi-temps se soit avérée la différence, et l’un des les plus grands bouleversements de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA.

La défaite a mis fin à une séquence de 36 matchs sans défaite pour l’Argentine remontant à juillet 2019, la deuxième plus longue série sans perdre un match de l’histoire du football international.