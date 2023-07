L’Arabie saoudite débauche Roberto Firmino comme dernière star de l’EPL

La fenêtre de transfert de cet été a été dominée par les efforts de la Saudi Pro League pour devenir une destination populaire. Les meilleurs joueurs de football européens ont reçu des augmentations de salaire massives pour jouer dans la nation du Moyen-Orient. Maintenant, la star de Liverpool, Roberto Firmino, déménage en Arabie saoudite pour rejoindre un casting de footballeurs déjà impressionnant.

Par exemple, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema sont deux vainqueurs du Ballon d’Or en Saudi Pro League. Les anciens joueurs de Chelsea N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy ont fait le changement. Plus récemment, Marcelo Brozovic et Ruben Neves ont signé avec des clubs saoudiens de Pro League. Chacun de ces quatre joueurs représentera ou représente déjà l’un des quatre clubs. Ce sont Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nasr et Al-Ahli. Le Fonds d’investissement public saoudien, ou PIF, contrôle chacun d’entre eux.

Le PIF saoudien serait toujours à la recherche de nouveaux talents cet été. Avec des joueurs comme Bernardo Silva, Neymar, Alvaro Morata, David de Gea et bien d’autres sur leur liste de souhaits. Le PIF offre une incitation financière inégalée pour faire carrière en Arabie saoudite. Il n’est donc pas surprenant de voir autant de joueurs de haut niveau déménager.

Al-Ahli amène officiellement Roberto Firmino en Arabie saoudite

Roberto Firmino signe un contrat de trois ans avec Al-Ahli, selon le club. Le contrat du joueur de 31 ans à Anfield a expiré fin juin. Plutôt que de relancer un nouvel accord, l’attaquant a opté pour un nouveau défi. Cela l’a éloigné du Merseyside après un passage à Anfield.

Firmino part en tant que légende de Liverpool

Avec Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner, le Brésilien a quitté les Reds en tant qu’agent libre cet été. Après le dernier match de la saison, l’équipe et les supporters ont ovationné les quatre joueurs sortants, les plus grandes acclamations étant réservées au grand contemporain Firmino.

Avec Mohamed Salah et Sadio Mane, il a formé une combinaison d’attaque mortelle qui a conduit à la Ligue des champions 2019 de Liverpool, à la Premier League 2020 et aux titres de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue 2022.

PHOTO: IMAGO / Photo de propagande