L’Arabie saoudite craint une attaque imminente de l’Iran – WSJ – RT World News

L’Arabie saoudite a averti les responsables du renseignement américain d’une attaque imminente sur son territoire depuis l’Iran, a rapporté mardi le Wall Street Journal. Bien qu’aucun détail des renseignements en question n’ait été révélé par le journal, les forces américaines, saoudiennes et alliées au Moyen-Orient auraient été placées en état d’alerte maximale.

L’Iran a l’intention d’attaquer à la fois le Royaume lui-même et la ville irakienne d’Erbil, où sont stationnées des troupes américaines, ont déclaré les responsables à leurs homologues américains, selon le WSJ.

Plus tard mardi, le secrétaire de presse du Pentagone, Patrick Ryder, a déclaré aux journalistes que les États-Unis étaient “préoccupé par la situation de menace”, et réservé « Le droit de nous protéger et de nous défendre, peu importe où nos forces servent, que ce soit en Irak ou ailleurs. Tout comme le Wall Street Journal, Ryder n’a fourni aucun autre détail sur la menace présumée.















Les forces iraniennes ont frappé Erbil à plusieurs reprises cette année, tirant une douzaine de missiles balistiques sur la ville en mars et lançant davantage de missiles et de drones depuis fin septembre. Téhéran a déclaré que les dernières frappes visaient les Kurdes “groupes terroristes” opérant près de la ville irakienne.

L’Iran a accusé des puissances étrangères – en particulier les États-Unis, Israël et l’Arabie saoudite – d’avoir provoqué une vague de manifestations antigouvernementales à travers le pays ces dernières semaines. Le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, le général Hossein Salami, a publiquement accusé Riyad le mois dernier de “s’immiscer dans nos affaires intérieures” grâce à la couverture médiatique des manifestations.

“Vous êtes impliqué dans cette affaire et vous savez que vous êtes vulnérable”, Salami a mis en garde les Saoudiens, selon le Wall Street Journal. On ne sait pas si la dernière alerte est liée à la déclaration du commandant iranien.