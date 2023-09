L’Arabie Saoudite CONTINUERA de faire pression pour le transfert de Mo Salah après le rejet de Liverpool : rapport

Les efforts pour attirer Mo Salah de Liverpool vers l’Arabie saoudite ne sont pas terminés, selon le directeur du football de la Saudi Pro League, Michael Emenalo.

Al Ittihad, champion en titre de la Pro League, a vu une énorme offre de 150 millions de livres sterling pour Salah rejetée à la fin de la fenêtre de transfert estivale, après avoir déjà recruté un autre des meilleurs joueurs du monde, Karim Benzema.

Mais leur intérêt pour la superstar égyptienne – sans aucun doute le sportif le plus en vue du monde arabe – ne s’est jamais estompé, et Liverpool devrait probablement se préparer à de nouvelles approches.

Salah a marqué lors des deux matchs à domicile de Liverpool jusqu’à présent cette saison (Crédit image : Getty Images)

Dans une interview avec Sports aériens, Emenalo a discuté de l’état des lieux à la lumière de l’échec d’Al Ittihad à faire débarquer Salah. Il a déclaré : « Mohamed Salah est avant tout l’un des meilleurs joueurs de la planète. J’ai déjà dit, en privé et en public, que nous accueillons tous ceux qui souhaitent venir. [to the Saudi Pro League] et cela inclut Salah. Mais nous devons faire les choses de manière très professionnelle et respectueuse. C’est pour cela que nous sommes là; c’est ce pour quoi le SPL a été affiné : apporter du professionnalisme, du respect de l’efficacité et faire les choses de manière compétente.

« Si cela ne s’est pas produit, ce n’est pas parce que nous n’aimons plus le joueur ou parce que nous avons un problème avec Liverpool. C’est parce que certaines choses qui doivent s’aligner pour toutes les parties impliquées dans le processus ne se sont pas alignées. Personne n’est en colère. – nous avançons – mais nous ne fermons absolument aucune porte et si l’opportunité est là de faire les choses et de bien le faire – et cela amène Mohamed Salah à la Saudi Pro League, nous en serons tous très reconnaissants. »

Liverpool remportera des trophées cette saison

Le contrat de Salah avec Liverpool court jusqu’à la fin de la saison 2024/25, donc Liverpool n’a certainement pas manqué sa dernière chance de générer des honoraires substantiels pour son homme vedette.

De toute évidence, Jurgen Klopp et co. ne le fera pas vouloir pour le voir quitter Anfield, mais le club pourrait recevoir une offre trop belle pour la refuser l’été prochain – date à laquelle Salah aura 32 ans.

Fabinho a quitté Liverpool pour Al Ittihad cet été (Crédit image : Getty Images)

Pour l’instant, cependant, Salah reste partie intégrante de la cause des Reds alors qu’ils cherchent à améliorer leur décevante campagne 2022/23.

Le triple vainqueur du Soulier d’Or de la Premier League a été impliqué dans un but lors de chacun des quatre matchs de Liverpool jusqu’à présent cette saison, marquant deux fois et fournissant deux passes décisives.

Plus d’histoires de Liverpool