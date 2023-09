L’Arabie saoudite constitue-t-elle une véritable menace pour l’emprise de la Premier League sur le marché des transferts du football ? | Nouvelles du monde

À Monte-Carlo – où la richesse s’affiche à l’échelle saoudienne – les dirigeants du football européen se sont réunis pour faire la fête et planifier la saison à venir.

Publiquement, nombreux étaient ceux qui rejetaient toute menace de la part de la force montante pour la suprématie mondiale de leurs concurrents.

Mais le pouvoir est indéniablement en train de changer.

Le paysage du football est en train d’être remodelé par Arabie Saouditetandis que certains semblent nier le poids des nouveaux perturbateurs du football.

Une folie de dépenses turbo a attiré 700 millions de livres sterling de talents masculins des clubs européens rien que cet été pour ajouter un éclat à leurs clubs financés par l’État.

Et il reste encore une semaine de mercato dans ce pays du Golfe.

Encore une semaine pour peut-être convaincre Liverpool se séparer de Mohamed Salah si des honoraires de 150 millions de livres sterling s’avèrent trop difficiles à résister – ayant déjà vendu le capitaine Jordan Henderson.

Peut-être seulement un première ligue pourrait sacrifier une telle aubaine – même pour l’homme sur lequel on compte pour marquer des buts.

Seule la première division anglaise a dépensé plus que les clubs saoudiens lors de cette fenêtre de transfert, le total de leurs transferts dépassant pour la première fois les 2 milliards de livres sterling.

Comment les clubs européens des plus grandes nations ont dépensé lors du mercato d’été de cette saison





Rares sont ceux qui ont effectué autant de transferts dans autant de clubs de Premier League que Damien Comolli, l’un des dirigeants de club les plus expérimentés du football.

Rencontrant l’ancien cadre d’Arsenal, Liverpool et Tottenham en marge des rencontres de l’UEFA, il n’a eu aucun doute sur la volonté de Riyad d’en faire un succès.

Est-ce une menace pour la Premier League ?

M. Comolli a déclaré à Sky News : « Oui, certainement. Je pense que les gens qui le nient se mentent à eux-mêmes ou sont un peu aveugles.

« Mais ils sont là pour rester et je pense qu’ils vont investir de plus en plus d’argent, être de plus en plus compétitifs et de plus en plus agressifs. »

Damien Comolli – l’un des dirigeants de club de football les plus expérimentés du football





Il pense que les joueurs apprécient toujours la chance de jouer en Premier League ou chez les géants du continent en Espagne et en Allemagne.

Mais l’Arabie Saoudite pourrait alors se révéler irrésistible.

M. Comolli, actuellement président du club français de Toulouse, a déclaré : « Tous les grands clubs d’Europe sont confrontés à un défi avec la puissance financière des clubs saoudiens… qui pourrait avoir un impact sur la Premier League. »

Ceux qui ont été témoins de la croissance de la Premier League sont plus prudents quant à l’idée de céder facilement leur statut de première compétition nationale au monde.

Le directeur général de Brighton, Paul Barber, a déclaré à Sky News : « On ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur.

« Mais je pense qu’à l’heure actuelle, la marque de la Premier League, la qualité des clubs que nous avons, les noms de ces clubs, le respect que le football anglais a dans le monde, je pense que la Premier League continuera à être le porte-drapeau de de nombreuses années à venir. »

Paul Barber, directeur général de Brighton





Une fanfaronnade qui vient de dépenses largement éclipsées à travers l’Europe.

Les clubs des ligues rivales n’ont même pas dépensé collectivement la moitié de cette somme – peut-être le signe d’une gestion financière plus astucieuse.

Cela se voit à Brighton qui a réussi à transformer les joueurs en profit avec 110 millions de livres sterling et une somme en hausse provenant de Chelsea pour la vente record britannique de Moisés Caicedo cet été.

Chelsea a battu le record de transfert britannique en signant Moises Caicedo de Brighton cet été





Et Brighton se prépare maintenant pour sa toute première incursion dans une compétition européenne.

S’exprimant après le tirage au sort de la Ligue Europa vendredi, M. Barber a déclaré : « Nous aimerions tous être plus durables et encore plus rentables.

« Mais c’est difficile quand nous sommes en compétition sur le marché mondial pour recruter les meilleurs joueurs. Mais j’espère que ce mercato d’été montrera à nouveau que la Premier League sera encore plus forte. »

Selon un décompte de Deloitte – fourni à Sky News vendredi en début de soirée – les dépenses de la Premier League s’élèveraient à 2,2 milliards de livres sterling.

La Serie A italienne disposait de 720 millions de livres sterling, la Ligue 1 française de 678 millions de livres sterling, la Bundesliga allemande de 630 millions de livres sterling et la Liga espagnole de 352 millions de livres sterling.

Ce sont des ligues qui bénéficieront du plan de sauvetage saoudien, car l’argent sera déversé sur les clubs pour se séparer de leurs précieux actifs.

Neymar arrive à Riyad après avoir signé pour Al Hilal





L’entraîneur d’Al-Ettifaq, Steven Gerrard, pose pour une photo avec Jordan Henderson





Les Saoudiens sont perçus par certains comme des clubs déstabilisateurs en Europe, dans la mesure où le sport est utilisé pour détourner l’attention des violations des droits humains commises par le royaume et remodeler l’image du pays.

Ce mercato a été estival, mais il reste dominé par la richesse des clubs anglais.

Mais pour combien de temps encore les Saoudiens étant déterminés à contribuer à la domination de l’Europe, financés par leurs richesses pétrolières ?

« Je pense que vous devez prendre au sérieux toute compétition pour vos joueurs et votre talent », a déclaré M. Barber.

« Je ne sais pas où est leur point final, quelle est leur ambition globale, mais ils font certainement une déclaration et nous devons respecter cela.

« Mais pour le moment, je pense qu’il y a beaucoup plus de joueurs qui veulent jouer en Premier League que dans n’importe quelle autre ligue au monde.

« Et nous espérons que cela continuera à faire de notre ligue la plus populaire des plus regardées et la plus convaincante. »