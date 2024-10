L’Arabie saoudite commence la construction du « plus grand bâtiment du monde » pouvant accueillir 20 États de l’Empire | Tendance

L’Arabie saoudite a officiellement commencé la construction du Mukaab, un bâtiment monumental en forme de cube qui atteindra une hauteur impressionnante de 400 mètres. S’il est achevé, il deviendra la plus grande structure du monde. Situé dans la capitale Riyad, ce gratte-ciel couvrira une superficie impressionnante de deux millions de mètres carrés, soit l’équivalent de vingt fois celle de l’emblématique Empire State Building de New York. L’Arabie saoudite a commencé la construction du Mukaab, un bâtiment en forme de cube de 400 m à Riyad. (X/@therealmindman)

Nouveau quartier Murabba

Le Mukaab devrait coûter environ 50 milliards de dollars et servira de pièce maîtresse d’un nouveau quartier urbain connu sous le nom de New Murabba. Cette vaste zone comprendra plus de 25 millions de mètres carrés de surface au sol, comprenant des plans pour 104 000 logements. Le développement vise à offrir un mélange unique d’expériences commerciales, commerciales et culturelles, ce qui en fera une plaque tournante pour les affaires et les loisirs.

Une vision pour une hospitalité haut de gamme

Conçu comme une « destination d’hospitalité haut de gamme », le Mukaab disposera d’un atrium central, améliorant l’expérience des visiteurs et des résidents. La conception aux multiples facettes du bâtiment s’adressera à divers secteurs, garantissant qu’il devienne un point focal pour les visiteurs locaux et internationaux.

La construction est supervisée par la New Murabba Development Company (NMDC) saoudienne, acteur clé du Fonds d’investissement public (PIF) du pays. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par l’Arabie saoudite pour diversifier son économie et investir dans des projets d’infrastructures innovants.

Un héritage de projets ambitieux

Alors que les bâtiments en forme de cube sont rares en raison de leur utilisation inefficace du sol, l’Arabie saoudite a la réputation de repousser les limites architecturales. Le Royaume s’est déjà lancé dans des projets ambitieux, notamment la tour de Djeddah, qui était censée être le plus haut gratte-ciel du monde mais qui est restée inachevée depuis l’arrêt des travaux en 2018.

De plus, The Line, conçue comme une ville miroir s’étendant sur 170 kilomètres à travers le désert, a vu ses plans réduits à seulement 2,4 kilomètres de longueur pour le moment.

Adopter l’innovation et la durabilité

Le quartier de New Murabba est conçu pour « mélanger de manière transparente la technologie, l’innovation et la durabilité ». Selon son site officiel, le développement sera un « centre de progrès, de créativité et d’entrepreneuriat tout en s’harmonisant avec la beauté de la nature et la culture authentique ».