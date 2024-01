L’Arabie saoudite autorise les premières ventes d’alcool, mais uniquement aux diplomates étrangers

L’Arabie saoudite autorisera la vente publique d’alcool pour la première fois depuis des décennies dans un nouveau magasin de la capitale Riyad destiné exclusivement aux diplomates non musulmans.

Cette décision fait suite à des années de spéculations sur la question de savoir si le prince héritier Mohammed ben Salmane autoriserait des exceptions à l’interdiction de l’alcool imposée par le royaume conservateur, alors qu’il mène un programme ambitieux visant à développer la nation en tant que pôle régional du commerce, de la finance et du tourisme.

D’autres États du Golfe, dont les Émirats arabes unis, autorisent depuis plusieurs années les non-musulmans à boire dans les hôtels et les restaurants agréés.

Mais l’inauguration du magasin intervient alors que Riyad chercherait à renforcer la surveillance de l’importation d’alcool par les missions diplomatiques, et il n’est pas clair si cette décision représente une étape vers de nouveaux changements dans les lois régissant la vente d’alcool.

Arab News, qui appartient au Saudi Research and Media Group, soutenu par l’État, a rapporté ce mois-ci que Riyad était en train d’introduire une réglementation pour « freiner l’importation incontrôlée de… ». . . des marchandises spéciales et des liqueurs dans les envois diplomatiques » dans le but de mettre fin aux « échanges inappropriés » de marchandises à l’intérieur du royaume.

Les ambassades en Arabie Saoudite, comme aux États-Unis, disposent de magasins qui vendent de l’alcool à leurs diplomates, tandis que les valises diplomatiques peuvent traverser les frontières sans faire face aux procédures juridiques normales. Cela signifie que les diplomates peuvent boire dans le pays et offrir des boissons aux invités saoudiens lors de fêtes où l’alcool coule à flot. Il existe également un marché noir florissant pour l’alcool.

Le nouveau magasin autorisé par le gouvernement semble conçu pour apporter une plus grande réglementation à l’approvisionnement diplomatique en alcool. Seuls les diplomates enregistrés seront autorisés à entrer dans le magasin d’alcool du quartier diplomatique de Riyad, selon les « directives du magasin » consultées par le Financial Times, et ils devront utiliser une application désignée pour vérifier leur identité et effectuer leurs achats.

L’entrée sera “strictement réservée aux non-musulmans”, la photographie interdite et les téléphones portables devront être conservés dans des sacs spéciaux pendant que les acheteurs sont dans le magasin, précisent les directives.

Les lignes directrices établissent un système de points pour limiter les ventes mensuelles d’alcool pour les personnes enregistrées, autorisant jusqu’à 40 litres de spiritueux, 80 litres de vin ou 240 litres de bière.

« Apparemment, l’endroit est extrêmement bien approvisionné », a déclaré un diplomate occidental. Mais ils ont ajouté qu’il n’était pas clair si les diplomates seraient désormais obligés d’acheter dans le nouveau magasin plutôt que d’accéder aux boissons via leurs ambassades, comme ils le faisaient auparavant.

Le gouvernement saoudien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le nouveau magasin.

L’interdiction générale de l’alcool, qui dure depuis 70 ans, a été introduite à l’origine après qu’un royal saoudien, en état d’ébriété, ait tué par balle un diplomate britannique. Mais alors que de nouveaux restaurants et hôtels ouvrent leurs portes avec des bars sans alcool et que Riyad développe des complexes touristiques sur la mer Rouge, les spéculations vont bon train quant à savoir si le prince Mohammed autoriserait la vente d’alcool dans certaines zones réglementées à des clients non musulmans.

Beaucoup ont également suggéré que des boissons gazeuses pourraient être servies à bord de la nouvelle compagnie aérienne saoudienne, Riyadh Air, une question que les dirigeants ont parfois esquivée.

Le tourisme fait partie du plan de diversification économique du prince héritier, qui espère stimuler les activités non pétrolières du plus grand exportateur de pétrole au monde.