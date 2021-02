Si vous êtes quelqu’un qui aime les manèges d’aventure et la montée d’adrénaline qui accompagne d’intenses tours de montagnes russes défiant la gravité, alors cette nouvelle pourrait vous exciter. Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, abritera le Falcon’s Flight, qui sera la montagne russe la plus longue, la plus rapide et la plus haute du monde.

Falcon Flight sera l’une des principales attractions de Six Flags Qiddiya, qui serait un « parc à thème unique en son genre », qui ouvrira en 2023 dans un complexe appelé Qiddiya. Les montagnes russes dureront près de quatre kilomètres et auront une vitesse maximale de 250 km / h et comporteront même une manœuvre de plongée verticale en falaise qui plongerait dans une vallée de 160 m de profondeur ou 524 pieds en utilisant une accélération magnétique du moteur. communiqué de presse par Qiddiya Investment Company, la vitesse élevée de Falcon’s Flight sera obtenue grâce à l’utilisation de l’accélération magnétique du moteur ou de la technologie LSM qui sera d’environ 155 miles par heure.

Il mentionne en outre que le Falcon’s Flight sera également la structure de montagnes russes autoportante la plus haute du monde, avec une colline de temps d’antenne parabolique permettant une expérience de temps d’antenne en apesanteur. À la fois, les montagnes russes auront jusqu’à 20 passagers pour un trajet de trois minutes qui offre une vue panoramique sur Six Flags Qiddiya situé à Riyad. La site officiel of Six Flags Qiddiya a également publié une vidéo montrant à quoi ressemblera le trajet et ce que vivront tous les passagers en quête d’aventure.

Le vice-président de la conception et du développement d’Intamin Amusement Rides, Daniel Schoppen, a déclaré dans le communiqué de presse qu’il n’oublierait jamais le moment où il se tenait au bord de la falaise de 200 mètres de haut sur la montagne Tuwaiq à Qiddiya, regardant dans le Valley et imaginer la création d’une future montagne russe record. Il a également mentionné que le cadre et les hauteurs uniques tels que la falaise naturelle à l’emplacement leur permettaient de concevoir un «chef-d’œuvre architectural en acier».

Outre Falcon’s Flight, le Six Flags Qiddiya proposera également 28 manèges et attractions sur six terres thématiques sur 38 hectares de terrain.