L’Arabie Saoudite annonce sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA en 2034

L’Arabie saoudite a annoncé mercredi qu’elle envisageait de se porter candidate à l’organisation de la Coupe du monde 2034, la dernière étape d’une campagne visant à faire du royaume une puissance sportive mondiale.

La candidature « vise à organiser un tournoi de classe mondiale et s’inspirera de la transformation sociale et économique en cours de l’Arabie saoudite et de la passion profondément enracinée du pays pour le football », indique un communiqué de la fédération saoudienne de football.

La nouvelle de cette candidature intervient un an après que le Qatar voisin a accueilli la première Coupe du monde au Moyen-Orient, où l’équipe nationale saoudienne a remporté une victoire éclatante en phase de groupes contre l’Argentine, futur vainqueur.

La candidature de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2034 est une candidature solo. « L’Arabie saoudite accueillera tous les matches dans le Royaume, rationalisant les déplacements, optimisant la programmation des matches et offrant aux supporters des expériences uniques dans les sites et les villes hôtes. » Décision d’accueil le 17 mai 2024. pic.twitter.com/PQPsR10MkG – Ben Jacobs (@JacobsBen) 4 octobre 2023

L’annonce saoudienne intervient une heure après que la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, a publié un communiqué exposant ses projets pour la Coupe du monde 2030 et invitant les pays de la Confédération asiatique de football (AFC) à postuler pour 2034.

Dans la foulée du tournoi du Qatar, l’Arabie Saoudite a recruté Cristiano Ronaldo pour jouer dans la Saudi Pro League, la première d’une série de stars majeures attirées par les salaires exorbitants du plus grand exportateur mondial de pétrole brut.

Le sport est un élément majeur du programme de réforme Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui vise à transformer l’Arabie saoudite en un pôle touristique et commercial tout en éloignant l’économie des combustibles fossiles.

Dans les semaines à venir, le royaume devrait accueillir le dernier tournoi de la LIV Golf League de la saison régulière, un match de boxe mettant en vedette Anthony Joshua et le tournoi de tennis Next Gen ATP Finals.

Elle accueillera également la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en décembre.

Plus tôt cette année, l’Arabie saoudite a été confirmée comme hôte de la Coupe d’Asie de football 2027.

Cet événement permettra aux responsables saoudiens d’améliorer les infrastructures de football existantes, avec de nouveaux « stades de classe mondiale » construits « de la manière la plus durable », a déclaré mercredi le président de la fédération saoudienne de football, Yasser Al Misehal.

L’Arabie saoudite avait déjà envisagé une candidature tricontinentale à la Coupe du monde avec l’Égypte et la Grèce, bien que ce projet ait été abandonné.

La nouvelle candidature exclusivement saoudienne signifie que les supporters seraient confrontés à « un temps de vol maximum de trois heures entre les villes et les stades », a déclaré Misehal.

La volonté de Riyad de dépenser des centaines de millions de dollars pour des événements sportifs a suscité des accusations de « sportswashing », utilisant le sport pour détourner l’attention des violations des droits de l’homme souvent critiquées.

Dans une interview accordée à Fox News le mois dernier, le prince Mohammed a rejeté ces attaques, déclarant : « Je continuerai à pratiquer le lavage sportif » si cela profite à l’économie saoudienne.

L’Arabie saoudite annonce sa candidature pour la Coupe du monde 2034.⚽️ Newcastle United, soutenu par l’Arabie saoudite, a battu le Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, pour remporter le premier match du club en Ligue des champions en 20 ans. #NUFCPSG Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à propos du lavage sportif :pic.twitter.com/2X91xnN0D0 -DW Sports (@dw_sports) 4 octobre 2023

L’organisation de la Coupe du monde accroîtrait la surveillance du dirigeant de facto de 38 ans, que les critiques accusent de consolider son pouvoir grâce à une répression féroce de la dissidence, y compris une affaire récente dans laquelle un enseignant à la retraite a été condamné à mort pour des publications critiques sur les réseaux sociaux. .

Le prince Mohammed a déclaré à Fox qu’il avait « honte » de ce verdict.

Comme le Qatar, l’Arabie saoudite serait critiquée pour avoir interdit l’homosexualité et pour son traitement réservé aux travailleurs migrants, a déclaré Kristin Diwan, de l’Institut arabe des États du Golfe à Washington.

« Pourtant, il existe un sentiment croissant d’inévitabilité de la centralité émergente de la région du Golfe pour ce sport », a-t-elle déclaré.

Les constructions liées à la Coupe du monde pourraient également susciter une réaction de la part des militants écologistes qui ont tiré la sonnette d’alarme l’année dernière après que l’Arabie saoudite ait obtenu les droits d’organisation des Jeux asiatiques d’hiver de 2029, une compétition de 47 épreuves qui se déroulera à Trojena, une zone du projet de 500 $. milliards de mégapoles futuristes connues sous le nom de NEOM.

À l’époque, Greenpeace se demandait comment les projets pour Trojena – comprenant un lac d’eau douce artificiel, des chalets, des demeures et des hôtels ultra-luxueux – pourraient éventuellement être durables.

Mais Riyad souhaiterait utiliser la Coupe du monde comme vitrine de diverses attractions naturelles, dissipant ainsi l’idée selon laquelle l’Arabie saoudite est un désert géant.

Misehal, le président de la fédération de football, a déclaré mercredi que les supporters seraient attirés par « nos montagnes, nos îles et bien sûr notre culture », ajoutant : « Tout sera connecté avec des installations de pointe pour garantir un public incroyable. expérience. »

La Confédération asiatique de football a exprimé son soutien à la candidature saoudienne à la Coupe du monde 2034 peu après son annonce mercredi.

« L’ensemble de la famille du football asiatique sera uni pour soutenir cette initiative capitale du Royaume d’Arabie Saoudite, et nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec la famille mondiale du football pour assurer son succès », a déclaré le président de l’AFC, Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa.

L’Organisation de la coopération islamique, basée à Djeddah, a également appelé ses 57 États membres à soutenir la candidature.

