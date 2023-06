L’Arabie Saoudite Al Hilal signe Ruben Neves des Wolves

Les Wolverhampton Wanderers ont accepté de vendre le milieu de terrain portugais Ruben Neves à l’équipe saoudienne d’Al Hilal, a annoncé vendredi le club anglais de Premier League à propos d’un transfert d’une valeur de 55 millions d’euros (60 millions de dollars).

« Aucun autre joueur n’a eu un tel impact sur le terrain en or et noir au cours des six dernières années, ayant joué plus de 250 fois au cours d’une période remarquable de l’histoire du club », a déclaré Wolves dans un communiqué.

Neves a fait 253 apparitions pour les Wolves, marquant 30 buts, depuis son arrivée en 2017.

Il les a aidés à remporter une promotion du championnat un an plus tard, puis à deux septièmes places consécutives en Premier League.

Les loups ont également atteint les quarts de finale de la Ligue Europa en 2020, mais ont eu du mal à reproduire ce succès et ont terminé 13e la saison dernière.

Grâce à ses richesses pétrolières, l’Arabie saoudite, la monarchie conservatrice du Golfe fréquemment ciblée sur son bilan en matière de droits de l’homme, a rapidement atteint un rôle de premier plan dans le sport mondial, déversant des milliards de dollars dans le processus.

Karim Benzema a rejoint son ancien coéquipier du Real Madrid Cristiano Ronaldo pour rejoindre la Saudi Pro League plus tôt ce mois-ci dans ce qui ne devrait être que le début d’une série de mouvements pour des stars basées en Europe.

Le milieu de terrain français vainqueur de la Coupe du monde N’Golo Kante a également refusé un renouvellement de contrat à Chelsea pour rejoindre Benzema à Al-Ittihad.

Mais contrairement aux mouvements récents des joueurs au crépuscule de leur carrière, Neves, 26 ans, a encore ses meilleures années devant lui.

(Avec les contributions des agences)