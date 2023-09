L’Arabie saoudite, affamée d’eau, est confrontée au lourd tribut du dessalement

Les panneaux solaires contribuent à rendre le processus de dessalement, lourd en émissions, en Arabie Saoudite, moins polluant.

L’Arabie Saoudite s’est tournée pour la première fois vers le dessalement il y a plus d’un siècle, mais cela risque d’entrer en conflit avec ses objectifs de durabilité.

Les responsables affirment que les panneaux permettront d’économiser environ 60 000 tonnes d’émissions de carbone par an.

Les panneaux solaires absorbent les rayons aveuglants de midi et contribuent à alimenter une installation de dessalement de l’eau dans l’est de l’Arabie saoudite, une étape vers un processus notoirement lourd en émissions, moins polluant pour l’environnement.

L’usine de Jazlah, dans la ville de Jubail, applique les dernières avancées technologiques dans un pays qui s’est tourné pour la première fois vers le dessalement il y a plus d’un siècle, lorsque les administrateurs de l’époque ottomane ont enrôlé des machines de filtration pour les pèlerins du hajj menacés par la sécheresse et le choléra.

Manquant de lacs, de rivières et de précipitations régulières, l’Arabie saoudite s’appuie aujourd’hui sur des dizaines d’installations qui transforment l’eau du Golfe et de la mer Rouge en eau potable, approvisionnant ainsi les villes et villages qui autrement ne survivraient pas.

Mais les besoins croissants du royaume en matière de dessalement – ​​alimentés par les rêves du prince héritier Mohammed ben Salmane de présider un pôle mondial d’affaires et de tourisme – risquent d’entrer en conflit avec ses objectifs de développement durable, notamment atteindre zéro émission nette d’ici 2060.

Des projets comme Jazlah, la première usine à intégrer le dessalement à l’énergie solaire à grande échelle, visent à atténuer ce conflit : les responsables affirment que les panneaux permettront d’économiser environ 60 000 tonnes d’émissions de carbone par an.

C’est le type d’innovation qui doit être intensifié rapidement, le prince Mohammed visant une population de 100 millions de personnes d’ici 2040, contre 32,2 millions aujourd’hui.

« En règle générale, la population augmente, puis la qualité de vie de la population augmente », ce qui nécessite de plus en plus d’eau, a déclaré Marco Arcelli, PDG d’ACWA Power, qui dirige Jazlah.

Utiliser le dessalement pour suivre le rythme est un défi « à faire ou à mourir », a déclaré l’historien Michael Christopher Low de l’Université de l’Utah, qui a étudié la lutte du royaume contre la pénurie d’eau.

« C’est existentiel pour les États du Golfe. Alors, quand quelqu’un critique ce qu’il fait en termes de conséquences écologiques, je secoue un peu la tête », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, a-t-il ajouté, « il y a des limites » quant à la manière dont le dessalement vert peut être réalisé.

Boire la mer

La recherche d’eau potable a tourmenté l’Arabie saoudite au cours des premières décennies qui ont suivi sa fondation en 1932, déclenchant des études géologiques qui ont contribué à la cartographie de ses énormes réserves de pétrole.

Le prince Mohammed al-Faisal, fils du roi Faisal que Low a surnommé le « Prince de l’eau », a même exploré à un moment donné la possibilité de remorquer des icebergs depuis l’Antarctique pour étancher la soif croissante du royaume, ce qui a suscité le ridicule général.

Mais le prince Mohammed a également supervisé la naissance des infrastructures modernes de dessalement du royaume à partir de 1970.

La Société nationale de conversion de l’eau salée (SWCC) annonce désormais une capacité de production de 11,5 millions de mètres cubes par jour dans 30 installations.

Cette croissance a un coût, notamment dans les centrales thermiques fonctionnant aux combustibles fossiles.

En 2010, les installations saoudiennes de dessalement consommaient 1,5 million de barils de pétrole par jour, soit plus de 15 % de la production actuelle.

Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture n’a pas répondu à une demande de commentaires de l’AFP sur la consommation énergétique actuelle des usines de dessalement.

À l’avenir, il ne fait aucun doute que l’Arabie saoudite sera en mesure de construire les infrastructures nécessaires pour produire l’eau dont elle a besoin.

« Ils l’ont déjà fait dans certains des contextes les plus difficiles, comme le dessalement massif de la mer Rouge et l’approvisionnement en eau dessalée des hauts plateaux des villes saintes de La Mecque et de Médine », a déclaré Laurent Lambert de l’Institut d’études supérieures de Doha.

Passer au vert?

La question est de savoir dans quelle mesure le bilan environnemental va continuer à s’alourdir.

Le SWCC affirme vouloir réduire de 37 millions de tonnes d’émissions de carbone d’ici 2025.

Cet objectif sera atteint en grande partie grâce à la transition des centrales thermiques vers des centrales comme Jazlah qui utilisent l’osmose inverse alimentée à l’électricité.

L’énergie solaire, quant à elle, passera de 120 mégawatts aujourd’hui à 770 mégawatts, selon le dernier rapport sur le développement durable du SWCC, bien que le calendrier ne soit pas clair.

« Ça va quand même être énergivore, malheureusement, mais énergivore par rapport à quoi ? » dit Lambert.

« Par rapport aux pays où l’eau coule naturellement des grands fleuves ou tombe du ciel gratuitement ? Oui, bien sûr, ce sera toujours plus. »

Dans les usines de dessalement du royaume, les employés saoudiens comprennent à quel point leur travail est crucial pour la survie de la population.

L’usine de Ras al-Khair produit 1,1 million de mètres cubes d’eau par jour – 740 000 grâce à la technologie thermique, le reste grâce à l’osmose inverse – et peine à maintenir ses réservoirs pleins en raison de la forte demande.

Une grande partie de l’eau est destinée à Riyad, ce qui nécessite 1,6 million de mètres cubes par jour et pourrait en nécessiter jusqu’à six millions d’ici la fin de la décennie, a déclaré un employé qui a requis l’anonymat car il n’était pas autorisé à informer les médias.

En regardant les conduites qui acheminent l’eau de mer du Golfe vers l’usine, il a décrit les travaux comme étant à enjeux élevés, avec des implications évidentes pour la sécurité nationale.

Si l’usine n’existait pas, a-t-il déclaré, « Riyad mourrait ».