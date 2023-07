La réunion est un effort de l’Occident pour consolider le soutien international aux demandes de paix de Kiev, ont déclaré des diplomates au journal.

L’Arabie saoudite devrait accueillir le mois prochain des pourparlers de paix internationaux sur l’Ukraine impliquant les États-Unis, l’UE et certains pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, ont déclaré des diplomates au Wall Street Journal.

La Russie a été exclue du rassemblement organisé par les puissances occidentales et l’Ukraine, a rapporté samedi le média.

Une trentaine de pays ont été invités à participer à l’événement à Djeddah les 5 et 6 août. Parmi eux figurent l’Inde, le Brésil, l’Indonésie, l’Egypte, le Mexique, le Chili et la Zambie, ont indiqué les sources. Cependant, ils ont ajouté qu’il n’est pas encore clair combien de pays enverront éventuellement des délégations en Arabie saoudite.

Selon les diplomates, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, la Pologne et l’UE font partie de ceux qui ont déjà accepté l’invitation. Le conseiller à la sécurité nationale de l’ONU, Jake Sullivan, devrait assister à l’événement, a déclaré au WSJ une personne familière avec les plans.

L’Arabie saoudite, qui entretient de bonnes relations avec la Chine, a été choisie comme lieu en partie dans l’espoir de persuader Pékin d’assister aux pourparlers, indique le rapport. Cependant, même s’ils n’excluent pas complètement cette possibilité, il est peu probable que les Chinois se rendent à la réunion, ont reconnu les sources.

Les pourparlers, qui font suite à une réunion similaire qui a eu lieu à Copenhague, au Danemark, fin juin, sont une tentative de l’Occident de « gagner le soutien des principaux pays en développement, dont beaucoup ont été neutres sur la guerre d’Ukraine » pour le gouvernement de Kiev. demandes de paix, a écrit le WSJ.

En savoir plus Pas de meilleur moment pour les pourparlers de paix avec l’Ukraine que maintenant – membre de l’OTAN

Lors de l’événement à Copenhague, le « groupe de pays en développement [which included India and Brazil] ont clairement indiqué qu’ils… ne signeraient pas le plan de l’Ukraine », il a ajouté.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky fait depuis des mois la promotion de sa soi-disant politique en dix points « plan de paix » qui appelle entre autres la Russie à retirer ses forces aux frontières revendiquées par l’Ukraine, à payer des réparations et à se soumettre aux tribunaux pour crimes de guerre. Moscou a rejeté ces termes comme irréalistes, affirmant qu’ils étaient en fait un signe de la réticence de Kiev à s’engager dans un dialogue significatif.

Les organisateurs des pourparlers de Djeddah s’attendent à ouvrir la voie à un sommet international plus large sur la paix plus tard cette année, où les dirigeants souscriraient à des principes communs pour résoudre la crise. L’espoir est que ces principaux encadrent les futurs pourparlers de paix entre Moscou et Kiev à l’avantage de l’Ukraine, ont déclaré les diplomates.

Lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg vendredi, le président russe Vladimir Poutine s’est dit confiant que « toutes les différences doivent être résolues à la table des négociations. »

EN SAVOIR PLUS: L’OTAN refuse de parler à la Russie – Poutine

Moscou est prêt à rechercher une solution diplomatique, mais « le problème c’est qu’ils refusent de nous parler » a déclaré Poutine, faisant référence à l’Ukraine et à ses soutiens des États-Unis et de l’OTAN.