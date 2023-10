L’Arabie saoudite est sur le point d’être confirmée comme hôte de la Coupe du monde 2034.

L’Australie était le seul autre pays à avoir exprimé son intérêt pour accueillir la compétition et était toujours en lice. Mardi matin, l’Australie a confirmé qu’elle ne se porterait pas candidate pour accueillir la compétition. À moins d’un participant de dernière minute à la course, cela signifie que le pays du Golfe accueillera la Coupe du monde dans 11 ans.

Ce sera la première fois que l’Arabie saoudite accueille une compétition de cette envergure. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour la FIFA, l’Arabie Saoudite et le monde du football dans son ensemble ?

Pourquoi la FIFA veut-elle une Coupe du monde saoudienne ?

Nous pouvons commencer par la réponse que vous entendrez au cours des 11 prochaines années : développer le jeu.

La FIFA et son président, Gianni Infantino, nous expliquent régulièrement à quel point le rôle de l’instance dirigeante du football mondial consiste à développer ce sport à travers le monde. Le site Web de la FIFA nous indique également que la FIFA « modernise le football pour qu’il soit mondial, accessible et inclusif sous tous ses aspects. Pas seulement sur un ou deux continents, mais partout ».

Maintenant, simple lecteur, vous vous demandez peut-être comment le fait d’être « inclusif sous tous ses aspects » se traduit en Arabie Saoudite, où Amnesty International a signalé plus de 100 exécutions entre janvier et octobre 2023 et où les personnes LGBTQ+ sont discriminées par la loi, mais cela, selon le rapport de la FIFA. président, est en fait très exclusif à votre égard.

D’autres indices expliquant pourquoi la FIFA pourrait organiser une Coupe du Monde en Arabie Saoudite peuvent être attribués à une interview de Jérôme Valcke, l’ancien secrétaire général de la FIFA (condamné plus tard par un tribunal suisse pour avoir accepté des pots-de-vin), qui a déclaré en 2013 que parfois « moins de démocratie » c’est mieux pour organiser une Coupe du monde ».

Cela signifie que les projets de Coupe du monde fortement parrainés par l’État sont souvent plus préoccupés par le prestige de l’organisation d’un tournoi et moins préoccupés par les coûts élevés de l’organisation d’un tournoi, tout en étant peut-être aussi plus heureux de quitter la FIFA pour exploiter des actifs commerciaux. Lors du tournoi de 2026 aux États-Unis, par exemple, la FIFA découvre toutes sortes de défis liés aux coûts de location des installations d’entraînement des équipes, ainsi que des différends majeurs avec des villes individuelles et des propriétaires de stades au sujet des accords de partage des revenus. Tout devrait être plus simple en Arabie Saoudite.

Tout cela conduit à une Coupe du Monde plus rentable pour la FIFA et les bénéfices peuvent alors être répartis plus équitablement entre les associations membres, ce qui signifie que ces associations membres sont plus satisfaites de la FIFA et de leur président Infantino, qui peut ou non rester à la tête de la FIFA plus longtemps. un résultat.

Pourquoi l’Arabie Saoudite veut-elle une Coupe du Monde ?

“La Coupe du Monde de la FIFA 2034 est notre invitation au monde à assister au développement de l’Arabie saoudite, à découvrir sa culture et à faire partie de son histoire”, a déclaré Yasser Al Misehal, président de la Fédération saoudienne de football (SAFF).

L’objectif national de l’Arabie Saoudite s’articule autour de la « Vision 2030 ». Ceci est décrit dans la littérature gouvernementale comme « un projet de réforme économique et sociale unique qui ouvre l’Arabie saoudite au monde », l’idée étant de diversifier l’économie en l’éloignant du pétrole et du gaz pour créer une économie plus durable à long terme.

Une candidature à la Coupe du monde pour 2030 était donc le plan initial et l’Arabie saoudite a exploré une collaboration avec l’Égypte et la Grèce avant de réaliser qu’il était peu probable que la FIFA attribue une deuxième Coupe du monde à un État frontalier du Qatar dans les huit ans suivant le tournoi précédent en 2022. Ainsi, l’Arabie Saoudite a décidé de faire cavalier seul pour 2034.

Sous la direction du prince héritier Mohammed ben Salmane, les Saoudiens se sont plongés tête première dans des projets sportifs. Les exemples incluent le fonds souverain de l’État PIF qui a décidé d’acquérir le club de Premier League anglaise Newcastle United, ainsi que le soutien à la tournée séparatiste de LIV Golf, ainsi qu’un accord de 650 millions de dollars (535 millions de livres sterling) sur 10 ans pour accueillir des courses de Formule 1 et organiser le L’affrontement de boxe poids lourd 2019 entre Anthony Joshua et Andy Ruiz, et bien sûr le lancement de la Saudi Pro League dans le football plus tôt cette année, avec des recrues comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

Dennis Horak, l’ambassadeur du Canada en Arabie Saoudite entre 2015 et 2018, a déclaré L’Athlétisme plus tôt cette année : « Toute l’ouverture de la sphère du divertissement et du sport est une partie importante de la Vision 2030. Avec le LIV Golf (financé par l’Arabie Saoudite) et désormais des sponsors de haut niveau, comme Lionel Messi en tant qu’ambassadeur du tourisme, ils’ J’essaie de l’amener à un autre niveau et de le rendre plus global. La réputation de l’Arabie Saoudite dans le monde a besoin d’être rafraîchie et il s’agit d’essayer de donner une nouvelle image au pays.»

Le Grand Prix d'Arabie saoudite en mars 2023

Le vote Qatar 2022 est-il le dernier que nous verrons ?

Il n’y a pas eu de vote pour la Coupe du monde de 2030 ni – maintenant – pour celle de 2034.

Ceci est la conséquence de deux problèmes. Premièrement, la Coupe du monde est désormais organisée par rotation sur les différents continents. La Coupe du monde ne peut pas être organisée sur le même continent plus d’une fois tous les 12 ans, ce qui signifie que l’édition 2034 devait se dérouler en Asie ou en Océanie.

Étant donné qu’il existe sept continents, personne ne prévoit d’organiser une Coupe du monde en Antarctique dans un avenir proche et que l’Australie relève de la Confédération asiatique, ce qui limite considérablement le nombre de pays pouvant postuler pour un tournoi à chaque fois que le processus de candidature est lancé.

En conséquence, si une confédération susceptible de remporter la candidature soutient collectivement une nation – comme cela s’est produit avec la candidature pour 2034 – des votes seront rarement nécessaires pour décider qui accueillera la Coupe du monde.

Quel est l’héritage footballistique saoudien ?

Le football organisé est relativement jeune en Arabie Saoudite, mais il existe certainement une culture du football plus établie qu’au Qatar avant l’accueil du tournoi en 2022. La fédération nationale n’a été créée qu’en 1956 et la première ligue nationale professionnelle nationale a eu son première saison en 1976. Contrairement à aujourd’hui, où une poignée de grands clubs ont recruté des stars coûteuses au cours de la dernière année, les meilleurs joueurs de la Pro League saoudienne ont toujours été nationaux, ce qui a commencé à changer dans les années 1990.

Majed Abdullah, qui a joué toute sa carrière pour Al Nassr, reste le meilleur buteur de tous les temps, tant en championnat national qu’en équipe nationale. Al Hilal est le club le plus dominant – ils ont remporté 18 titres de champion – mais Al Ittihad, dirigé par l’ancien manager des Wolverhampton Wanderers et des Tottenham Hotspurs, Nuno Espirito Santo, est l’actuel champion.

L’équipe nationale s’est qualifiée pour la première fois pour la Coupe du Monde en 1994, inscrivant l’un des buts les plus spectaculaires du tournoi alors que Saeed Al Owairan dribblait du plus profond de sa moitié de terrain pour marquer contre la Belgique. Depuis, ils ont été présents à presque tous les tournois, manquant en 2010 et 2014, et en 2022, ils ont été la seule équipe à battre l’Argentine, futur champion.

Même avant que Roberto Mancini ne prenne son poste en équipe nationale cette année, ils attiraient depuis longtemps des entraîneurs-chefs prestigieux. Ferenc Puskas a été l’un de leurs premiers entraîneurs pendant une brève période dans les années 1970, tandis que deux hommes qui ont remporté la Coupe du monde pour le Brésil — Mario Zagallo et Carlos Alberto Parreira — ont tous deux été aux commandes, tout comme Frank Rijkaard, Bert van Marwijk et Hervé Renard.

Les Saoudiens célèbrent leur victoire contre l’Argentine à la Coupe du monde 2022 (Antonin Thuillier/AFP via Getty Images)

Cela signifie-t-il que la Saudi Pro League va grandir ?

Presque certainement, mais pas parce qu’il existe un lien de causalité étroit entre l’organisation de Coupes du monde et la croissance des compétitions nationales du pays hôte. On pourrait affirmer qu’un tel lien n’existe absolument pas.

La Pro League saoudienne va continuer à se développer parce que le gouvernement a désormais pris l’engagement public le plus long en faveur du football sur une décennie qu’un gouvernement puisse prendre.

Accueillir l’événement sportif le plus populaire de la planète ne fait que doubler le pari que le prince héritier Mohammed ben Salmane (également connu sous le nom de MBS) a fait sur le football. Cette partie du plan n’est pas particulièrement sophistiquée ; MBS et sa famille dirigent un pays relativement jeune, passionné de football et très riche en ce moment, mais avec une économie qui dépend de ses combustibles fossiles pour ses revenus.

Briser cette dépendance est un défi existentiel. MBS doit diversifier l’économie (sous peine de risquer que l’Arabie Saoudite redevienne une non-entité sur la scène mondiale), créer des emplois pour son peuple et garder le contrôle sur toute menace possible à l’emprise de sa famille sur le pouvoir. Le sport peut aider, notamment le football.

En effet, le sport est universellement populaire et permet aux gouvernements de tous bords, partout sur la planète, de projeter des messages positifs sur leur pays. Pour un pays où l’Arabie saoudite a un piètre bilan en matière de droits de l’homme, les avantages sont évidents.

En organisant de grands événements sportifs et de divertissement, l’Arabie saoudite se présente comme un lieu à visiter mais aussi comme un lieu de travail. L’énorme investissement de l’État dans le sport ne représente qu’une fraction du montant qu’il consacre aux infrastructures de base, au tourisme et aux nouvelles industries.

Au-delà des inquiétudes évidentes concernant la richesse du pays, MBS et ses conseillers doivent aussi penser à sa santé. L’Arabie saoudite est peut-être jeune, mais sa population n’est pas particulièrement active. Le jury se demande si l’organisation de grands événements, ou même de compétitions nationales réussies, incite les gens à se lancer dans le sport, mais de nombreux autres pays, dont le Royaume-Uni, l’ont essayé. Cependant, aucun n’a investi autant d’argent et aussi rapidement que l’Arabie Saoudite.

Il faut également tenir compte des ambitions politiques régionales et mondiales de l’Arabie saoudite. En tant que plus grand État du Golfe et berceau de l’Islam, le pays se considère depuis longtemps comme la puissance régionale, mais une grande partie de la Vision 2030 veille à ce que tous ses voisins le sachent également. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont tous deux utilisé avec succès le sport, le divertissement et le tourisme pour se projeter sur la scène mondiale et l’Arabie saoudite l’a remarqué. Créer l’une des ligues de football les plus puissantes au monde, remplie de stars internationales, puis accueillir la Coupe du monde est le coup de force ultime de MBS.

Quels sont les problèmes de droits de l’homme en Arabie Saoudite ?

C’est toute une liste, comme le défend l’association basée à New York…