L’Arabie Saoudite accueille un sommet arabo-islamique pour « unifier les efforts » sur Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

L’Arabie saoudite accueille samedi un sommet extraordinaire, réunissant des pays du monde islamique et arabe pour discuter de l’aggravation de la situation à Gaza.

Dans son discours d’ouverture, le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman (MBS) a appelé à la cessation immédiate des opérations militaires à Gaza et à la libération de tous les captifs et prisonniers.

« Il s’agit d’une catastrophe humanitaire qui a prouvé l’échec de la communauté internationale et du Conseil de sécurité de l’ONU à mettre fin aux violations flagrantes du droit humanitaire international par Israël et à prouver le double standard adopté par le monde », a-t-il déclaré.

“Nous sommes certains que la seule cause de paix est la fin de l’occupation israélienne et des colonies illégales, ainsi que la restauration des droits établis du peuple palestinien et la création de l’État en 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale”, a ajouté MBS.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a souligné qu’outre Gaza, les raids des forces israéliennes en Cisjordanie occupée se sont également intensifiés et a appelé l’administration américaine à mettre fin à « l’agression israélienne, à l’occupation, à la violation et à la profanation de nos lieux saints ».

« Aucune solution militaire et sécuritaire n’est acceptable car elles ont toutes échoué. Nous rejetons catégoriquement toute tentative visant à déplacer notre population de Gaza ou de Cisjordanie », a ajouté le président Abbas.

« Une position collective unifiée »

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé la nouvelle du sommet vendredi soir, affirmant que le pays devait initialement accueillir deux sommets, l’un de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et l’autre de la Ligue arabe, samedi. Le sommet conjoint est apparu comme un remplacement après avoir consulté les membres des deux grandes organisations.

Selon le ministère, la réunion conjointe a lieu « en réponse aux circonstances exceptionnelles qui se déroulent dans la bande de Gaza palestinienne, alors que les pays ressentent le besoin d’unifier leurs efforts et d’adopter une position collective unifiée ».

L’OCI comprend des États membres de tout le monde islamique, notamment l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Turquie et l’Irak, voisins des territoires palestiniens.

Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, a souligné que la politique de « punition collective » par le meurtre, le siège et le transfert forcé était inacceptable.

« Cela ne peut pas être interprété comme de la légitime défense et doit cesser immédiatement », a-t-il déclaré, appelant à « un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza ».

Alors que l’Iran avertit à plusieurs reprises que la portée de la guerre s’étendra si Israël ne cesse pas ses attaques, le président Ebrahim Raisi a également assisté à la réunion à Riyad, marquant la première visite d’un président iranien en 11 ans.

« Gaza n’est pas une arène pour les mots. Cela devrait être pour l’action », a déclaré Raisi avant de partir pour Riyad samedi, ajoutant que la question palestinienne est devenue la question principale non seulement pour le monde musulman mais pour le monde entier.

« Les atrocités commises actuellement par le régime sioniste à Gaza sont des exemples clairs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité », a-t-il déclaré.

« Les Américains disent dans leurs remarques et messages qu’ils ne veulent pas que la guerre s’étende, mais cette affirmation ne correspond en aucun cas à leurs actions puisque le carburant de la machine de guerre israélienne est fourni par les Américains. »

Tenir Israël « responsable »

Israël n’a pas cessé ses attaques contre la bande de Gaza malgré les appels croissants à un cessez-le-feu immédiat, en particulier de la part des mondes arabe et islamique.

Les frappes aériennes et terrestres incessantes – qui ont fait suite à l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué 1 200 Israéliens – ont tué au moins 11 000 Palestiniens, pour la plupart des civils.

Israël a considérablement intensifié ses attaques contre les hôpitaux ces derniers jours, et les Nations Unies ont déclaré que la vie d’un million d’enfants à Gaza « ne tient qu’à un fil ».

La Ligue arabe est composée de 22 pays, dont la Syrie, qui a été acceptée plus tôt cette année après que les dirigeants arabes ont repris les négociations avec le président Bachar al-Assad après une décennie de guerre civile dans le pays.

Le secrétaire général adjoint du bloc, Hossam Zaki, a déclaré cette semaine que l’organisation avait pour objectif de démontrer « comment les Arabes agiront sur la scène internationale pour mettre fin à l’agression, soutenir la Palestine et son peuple, condamner l’occupation israélienne et la tenir responsable de ses actes ». crimes”.

Le sommet conjoint intervient dans un contexte d’activité diplomatique intense dans la région et au-delà. L’Arabie saoudite a accueilli vendredi à Riyad un sommet afro-saoudien, au cours duquel MBS a appelé à la fin de la guerre.

Les dirigeants de la Russie, de l’Iran, de la Turquie et du Pakistan se sont réunis jeudi à Astana, la capitale du Kazakhstan, pour des discussions portant notamment sur la situation à Gaza.