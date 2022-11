L’Arabie saoudite accepte de prolonger les conditions d’un programme d’aide de 5 milliards de dollars pour l’Égypte

L’Arabie saoudite a accepté mardi de prolonger les termes d’un programme d’aide de 5 milliards de dollars à l’Égypte qui a pris effet en mars, ont indiqué les médias d’État saoudiens. Cette décision visait à renforcer le récent accord du pays nord-africain avec le Fonds monétaire international.

L’agence de presse saoudienne, gérée par l’État, a déclaré que l’extension permettrait à l’Égypte d’ouvrir de “nouveaux canaux de financement avec des organisations régionales et internationales” et contribuerait à la conclusion d’un accord préliminaire de 3 milliards de dollars que le pays le plus peuplé du Moyen-Orient a conclu avec le FMI en octobre.

L’Arabie saoudite n’a fourni aucun autre détail sur les conditions de la prolongation, y compris sa durée. Les médias d’État égyptiens n’ont pas commenté l’annonce.

L’économie égyptienne a été durement touchée par la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine. L’Égypte est le plus grand importateur de blé au monde, dont la plupart provenaient de Russie et d’Ukraine. Dans les retombées de la guerre en Europe de l’Est, l’Égypte a eu du mal à lutter contre la flambée de l’inflation, qui a culminé à plus de 16 % en octobre.

L'”accord au niveau du personnel” conclu entre l’Égypte et le FMI le mois dernier devrait durer 46 mois et vise à s’attaquer au problème de l’inflation en Égypte et à restructurer son économie en difficulté. Les termes de l’accord préliminaire ont vu le gouvernement égyptien introduire une série de réformes économiques immédiates, notamment une hausse de ses taux d’intérêt directeurs et un passage à un taux de change flexible.

L’Égypte a reçu un plan de sauvetage de 12 milliards de dollars du FMI en 2016, alors que le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi s’est lancé dans un programme de réforme ambitieux qui a entraîné une flambée des prix.

Ces dernières années, des alliés régionaux, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont injecté des milliards de dollars en Égypte pour aider à consolider son économie battue par des années de troubles politiques qui ont secoué le pays après la destitution de l’autocrate de longue date Hosni Moubarak lors de la révolution de 2011.

Environ un tiers des 104 millions d’Egyptiens vivent dans la pauvreté, selon les chiffres du gouvernement.