L’Arabie saoudite a remporté une candidature pour les Jeux asiatiques d’hiver de 2029. La ville hôte de 500 milliards de dollars n’existe pas encore.

L’Arabie saoudite est en passe de devenir le premier pays d’Asie occidentale à accueillir les Jeux asiatiques d’hiver.

Le royaume du désert prévoit d’accueillir l’événement à Neom, une mégapole qui n’a pas encore été construite.

Les planificateurs disent que les caractéristiques de Neom incluent des taxis volants, des robots domestiques et une station de ski ouverte toute l’année.

L’Arabie saoudite vient de remporter une candidature pour accueillir les Jeux asiatiques d’hiver de 2029. L’emplacement? Un développement qui n’existe pas encore, dans une ville futuriste qui n’existe pas encore.

“Les déserts et les montagnes d’Arabie saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d’hiver”, a déclaré le Conseil olympique d’Asie, ou OCA, dans un communiqué, cité par l’AFP.

La station de montagne prévue de Neom sera le lieu de l’événement, a déclaré l’Arabie saoudite. La ville de 500 milliards de dollars devrait accueillir jusqu’à 9 millions d’habitants d’ici 2045, Prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane – qui est le président du conseil d’administration de Neom – a déclaré en juillet. Neom devrait couvrir plus de 16 500 kilomètres carrés, ce qui le rend plus grand qu’Israël ou le Koweït, selon un rapport de février de la BBC.

Les jeux devraient avoir lieu à Trojena, un développement au sein de Neom qui comprend un complexe de ski ouvert toute l’année, un lac d’eau douce et des hôtels de luxe, selon le site officiel de Neom. Trojena se trouve à environ 50 kilomètres de la côte saoudienne et les températures hivernales sont souvent inférieures à zéro.

Mais, comme le reste de Neom, Trojena n’existe pas encore ; il devrait être achevé en 2026, selon l’AFP.

Neom, Arabie Saoudite, le 12 janvier 2021.

Le projet est l’un des le plus controversé dans l’histoire saoudienne.

Planificateurs, architectes et économistes ont exprimé leur scepticisme à l’égard de faisabilité de Neom, qui vante des technologies qui n’existent pas encore. Certains des plans qui ont soulevé des sourcils incluent l’incorporation de taxis volants, de robots domestiques et d’une “lune artificielle géante” dans le projet, selon un rapport de 2019 du Wall Street Journal.

La construction de Neom a été annoncé en 2017.

Cinq ans après l’annonce du projet, on ne sait pas dans quelle mesure la construction a été achevée. La ville dispose d’un camp résidentiel de 2 000 employés, selon un rapport de juillet de Bloomberg. Le camp résidentiel, appelé Neom Community 1, est composé de “pelouses soignées et de maisons blanches identiques” de la taille de conteneurs d’expédition, que le rapport compare à “un campus Google et une prison à sécurité minimale”.

“Je n’étais pas le seul à réaliser que c’était au mieux faux”, a déclaré à Bloomberg Andy Wirth, un cadre américain de l’hôtellerie qui a travaillé sur Neom en 2020. “L’absence totale d’être attaché à la réalité, objectivement, est ce qui y a été démontré.”

Les Jeux asiatiques d’hiver ont lieu tous les quatre ans. L’Arabie saoudite sera le premier pays d’Asie occidentale à accueillir l’événement, qui s’est tenu le plus récemment à Sapporo, au Japon, en 2017.