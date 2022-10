L’Arabie saoudite a “ dupé ” Washington sur un accord pétrolier secret – médias – News 24

L’administration du président Biden aurait pensé qu’elle avait une promesse de Riyad d’augmenter la production de pétrole, mais les approvisionnements ont plutôt été coupés

Le président Joe Biden aurait effectué sa visite controversée de juillet en Arabie saoudite, rompant une promesse électorale d’éviter le royaume, car son administration pensait avoir conclu un accord secret pour que Riyad augmente l’approvisionnement en pétrole. Au lieu de cela, Riyad a fait le contraire, menant l’OPEP à réduire les objectifs de production.

L’augmentation de la production devait intervenir de septembre à la fin de cette année, contribuant à atténuer l’inflation et à justifier le voyage de Biden à Riyad, a rapporté mercredi le New York Times, citant des entretiens avec des responsables gouvernementaux non identifiés des États-Unis et du Moyen-Orient. Plus tôt ce mois-ci, l’OPEP a annoncé son intention de réduire la production de deux millions de barils par jour, créant ainsi une pression à la hausse sur les prix et augmentant potentiellement le risque que le Parti démocrate dirigé par Biden perde le contrôle du Congrès lors des élections américaines de mi-mandat de novembre.

Plusieurs législateurs américains ont répondu en suggérant que Washington devrait punir l’Arabie saoudite en coupant les ventes d’armes ou en supprimant son soutien militaire au royaume. Biden a accusé Riyad de se ranger du côté de la Russie dans le conflit ukrainien et a mis en garde contre les représailles, en disant : “Il y aura des conséquences”.















Membres du Congrès qui avaient reçu des informations classifiées sur l’accord secret sur le pétrole “Ils sont restés furieux que le prince héritier Mohammed ben Salmane ait dupé l’administration”, dit le Times. Des responsables américains ont déclaré au journal que même quelques jours avant l’annonce de l’OPEP, ben Salmane leur avait assuré qu’il n’y aurait pas de réduction de la production. Lorsqu’ils ont appris plus tard que l’Arabie saoudite avait renversé sa position sur la question, les responsables de l’administration ont tenté en vain de “changer d’avis à la cour royale.”

Les responsables saoudiens ont déclaré plus tôt ce mois-ci que la décision de l’OPEP était basée uniquement sur des considérations économiques, et non sur la politique, et que Washington avait tenté de retarder la décision de plusieurs semaines. Un tel retard aurait pu repousser l’annonce au-delà du 8 novembre, date des mi-mandats. L’inflation aux États-Unis reste proche de son plus haut niveau en 40 ans et se classe au premier rang des préoccupations des électeurs américains, selon un sondage.















Biden a déclaré lors de sa campagne présidentielle en 2019 qu’il traiterait l’Arabie saoudite comme un “paria” et en ferait “payer le prix” pour l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Le Times a déclaré que même certains de ses plus fervents partisans ont fait valoir que la décision de Biden de rencontrer ben Salmane de toute façon, après que son administration ait pensé qu’il avait conclu un accord pétrolier secret en mai, était le dernier exemple de “sacrifier les principes pour l’opportunisme politique – et avoir peu à montrer pour cela.”

“Il y a maintenant un niveau d’embarras alors que les Saoudiens continuent joyeusement leur chemin”, a déclaré le représentant américain Gerald Connolly, un démocrate de Virginie.

Biden nié publiquement en juin qu’il demanderait aux responsables saoudiens d’augmenter l’approvisionnement en pétrole. “Ce qui s’est passé au cours du dernier semestre est une histoire d’accords de poignée de main, de vœux pieux, de signaux manqués et de pointage du doigt sur des promesses non tenues”, dit le Times.