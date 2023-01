Lara Dutta RÉAGIT à la robe noire Miss Univers de Harnaaz Sandhu avec son visage

Miss Univers 2021 Harnaaz Sandhu a récemment conquis des millions de cœurs avec son doux geste lors de sa promenade sur la rampe. Après que Sushmita Sen soit devenue Miss Univers en 1994 et que Lara Dutta ait été couronnée Miss Univers en 2000, Harnaaz a couronné Miss Univers en 2022. Harnaaz a attiré l’attention avec sa robe noire qui présentait des photos des moments gagnants des détenteurs de la couronne Miss Univers d’Inde – Sushmita et Lara .

Harnaaz s’est tournée vers ses réseaux sociaux et a écrit une note émotionnelle en se remémorant son parcours de Miss Univers. Elle a également rendu un hommage particulier aux deux “femmes incroyables” de l’Inde. Elle a légendé le message comme suit: “C’est mon plus grand honneur et ma gratitude de représenter mon incroyable pays à Miss Univers”. Pour ma dernière promenade en tant que Miss Univers en titre, je ne pourrais pas assez remercier @officialsaishashinde et son équipe pour avoir réalisé cette robe de rêve ! Un immense hommage à ces deux incroyables femmes indiennes dont vous rendez notre pays fier depuis que vous êtes devenue Miss Univers. Sushmita Sen et Lara Dutta, je vous adore vraiment tous les deux, celui-ci est pour vous et l’Inde ».

Jetez un oeil au post de Harnaaz Sandhu –

Lara Dutta a apprécié le geste de Harnaaz et a écrit : ” Puisses-tu toujours briller comme le diamant que tu es !! Restez votre humble, incroyable et forte self sista !!! Je te regarde gamin !!!!! Bonne chance pour tout ce qui reste à venir !’ Plus tôt, Lara a également souhaité bonne chance à Harnaaz pour son voyage à venir et a écrit: «Souhaitant à Harnaaz Sandhu la route la plus brillante à venir !! Je suis sûr qu’elle va ouvrir sa propre voie personnelle et glorieuse ».

Le concours a eu lieu à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. Harnaaz est devenue émue en faisant sa dernière promenade sur la scène de Miss Univers. Les internautes ont même loué sa démarche et l’ont qualifiée de gracieuse.