Lara Dutta et Patralekha félicitent le Premier ministre Modi pour le projet de loi sur les réserves des femmes [Watch]

Lara Dutta et Patralekha estiment que ce projet de loi offrira davantage de possibilités aux femmes de participer aux processus décisionnels et d’occuper des postes de pouvoir. Selon eux, il s’agit d’un pas important vers la création d’une société plus inclusive et plus équilibrée. Ils espèrent que ce projet de loi donnera du pouvoir aux femmes et incitera les générations futures à réaliser leurs rêves sans aucune barrière.

L’actrice Lara Dutta a salué le projet de loi sur la réservation des femmes et l’a qualifié de brillant. Elle a déclaré : « C’est génial. Je suis tellement excitée de voir tout ce processus qui s’est déroulé au Parlement. Le fait qu’il ait été adopté, je pense que l’avenir ne peut que s’améliorer à partir d’ici. » Dans un geste historique, le projet de loi sur la réserve des femmes a été adopté au Rajya Sabha, donnant aux femmes 33 pour cent de réserve au Lok Sabha et dans les assemblées d’État. Regardez la vidéo pour en savoir plus.